التشكيل - بيلينجهام وفينسيوس يقودان ريال مدريد أمام لايبزيج بدوري الأبطال
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 20:18
كتب : محمد مصطفى
أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الفريق الملكي لمواجهة لايبزيج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقررة ملعب سانتياجو برنابيو.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على ملعب ريد بول لايبزيج، بهدف نظيف سجله براهيما دياز.
حراسة المرمى: أندري لونين
الدفاع: داني كافرخال - أنطونيو روديجر - ناتشو - فيرلاند ميندي
الوسط: أوريلين تشاوميني - إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي
الهجوم: جود بيلينجهام - فينسيوس جونيور
وعلى مقاعد البدلاء: كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس - لوكا مودريتش - رودريجو - خوسيلو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - فران جارسيا - براهيما دياز - أردا جولر
وكان بايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، أول فريقان يحجزا مقعدهما في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.