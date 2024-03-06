التشكيل - بيلينجهام وفينسيوس يقودان ريال مدريد أمام لايبزيج بدوري الأبطال

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، تشكيل الفريق الملكي لمواجهة لايبزيج، في إياب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، والمقررة ملعب سانتياجو برنابيو.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز ريال مدريد على ملعب ريد بول لايبزيج، بهدف نظيف سجله براهيما دياز.

حراسة المرمى: أندري لونين

الدفاع: داني كافرخال - أنطونيو روديجر - ناتشو - فيرلاند ميندي

الوسط: أوريلين تشاوميني - إدواردو كامافينجا - توني كروس - فيديريكو فالفيردي

الهجوم: جود بيلينجهام - فينسيوس جونيور

وعلى مقاعد البدلاء: كيبا أريزابالاجا - فران جونزاليس - لوكا مودريتش - رودريجو - خوسيلو - لوكاس فاسكيز - داني سيبايوس - فران جارسيا - براهيما دياز - أردا جولر

وكان بايرن ميونيخ الألماني، وباريس سان جيرمان الفرنسي، أول فريقان يحجزا مقعدهما في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال.