تقارير: ريال مدريد توصل لاتفاق شفهي مع ديفيز.. وبايرن يختار بديلين

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 19:22

كتب : محمد مصطفى

بايرن ميونيخ - باريس سان جيرمان - أشرف حكيمي - ألفونسو ديفيز

أشارت صحيفة بيلد الألمانية، إلى أن نادي بايرن ميونيخ يبحث عن خليفة للكندي ألفونسو ديفيز ظهير أيسر الفريق البافاري، والذي ينتهي تعاقده عام 2025.

ويسعى بايرن للتخلي عن ديفيز الصيف المقبل للخدمات على مقابل نظير رحيله، حيث ينتهي تعاقده في صيف 2025.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، إلى أن ريال مدريد الإسباني، توصل لاتفاق شفهي مع ديفيز، ولكن لم يتقدم الفريق الملكي بعرض رسمي بعد.

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يأتي ذلك في الوقت الذي نقل فيه فابريزيو رومانو، المتخصص في انتقالات كرة القدم، تصريحات لماكس إيبرل المدير الرياضي الجديد في بايرن، بأنه لم يتحدث مع ألفونسو ديفيز بشأن مستقبله.

وذكر رومانو عبر صفحته على فيسبوك نقلا عن إيبرل: "لدي أمل دائمًا، فالقصة لا تزال مفتوحة، ولكن لن أتخلى عنه".

ووفقا لبيلد، وضع فريق بايرن ميونيخ بدائل لديفيز حال رحيله، وشملت تلك القائمة الفرنسي ثيو هيرنانديز ظهير أيسر ميلان الإيطالي، ويليه ميجيل جوتيريز ظهير أيسر جيرونا الإسباني.

ووضع بايرن ميزانية تصل من 60 إلى 70 مليون يورو لضم هيرنانديز.

وأوضحت الصحيفة الألمانية، إلى أن ما يزيد من احتمالية رحيل ديفيز هو رغبة اللاعب الكندي في زيادة راتبة للحصول على ما يصل إلى 20 مليون يورو سنويا، وهو ما لا يريده مسؤولو الفريق البافاري.

وهناك صراع أوروبي على ضم لاعب جيرونا ميجيل جوتيريز، حيث يرغب قطبي مانشستر يونايتد وسيتي في الحصول على خدمات اللاعب، وكذلك ريال مدريد الذي وضع بندا في بيع ناشئه لجيرونا بإمكانية استعادته مقابل 8 ملايين يورو فقط.

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