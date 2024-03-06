استعدادا لبطولة إفريقيا في مصر.. معسكر مغلق لمنتخب الساق الواحدة

تقرر إقامة معسكر منتخب مصر لكرة القدم للساق الواحدة استعدادا لبطولة إفريقيا.

وتستضيف مصر للمرة الأولى بطولة إفريقيا لكرة القدم للساق الواحدة 2024.

ويقام المعسكر خلال الفترة من 4 إلى 9 مارس الجاري لمدة ساعتين يوميا.

وتأسست لعبة كرة القدم للمبتورين في عام 2018 على يد محمود عبد العظيم الذي يشتهر بلقب الراقص بالعكاز، والذي اشتهرت صورته في مباراة مصر والكونغو التي تأهلت بالفراعنة إلى كأس العالم.

وبدأ تجميع 140 لاعبا خلال الفترة من 2018 إلى 2020، وكان العمل على اللعبة بشكل هواة حتى 2021.

وحصل فريق الساق الواحدة على موافقة من أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وقتها للمشاركة في بطولة إفريقيا بمنتخب مصر بدون دوري محلي، وحصل الفريق وقتها على المركز السابع.

ويستعد منتخب الساق الواحدة لخوض بطولة إفريقيا في مصر خلال الفترة من 19 إلى 28 أبريل المقبل.

ويقود إيفران ويوانايك الجهاز الفني لمنتخب مصر، بينما رستم محمد مدرب عام.

ويمتلك منتخب مصر أربعة لاعبين محترفين في الدوري التركي.