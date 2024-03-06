مؤتمر ربيعة: الأهلي والزمالك الأعلى جودة في مصر وإفريقيا.. والجماهير تدعمنا في كل مكان

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 18:50

كتب : حسام نور الدين

رامي ربيعة - الأهلي

يرى رامي ربيعة مدافع الأهلي أن فريقه والزمالك هما الأعلى جودة في مصر وإفريقيا.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

وقال رامي ربيعة في المؤتمر الصحفي: "نهائي الكأس مواجهة قوية لأنها بين فريقين معروفين للجميع إنهما الأعلى جودة في مصر وإفريقيا".

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وأضاف "نشكر السعودية على الاستقبال الرائع وإن شاء الله تكون مباراة جيدة ويحسمها الأهلي".

وشدد ربيعة "مباراة الأهلي والزمالك لديها طابع خاص، ومواجهة الكأس تختلف عن الدوري في حسم اللقب من تلك المباراة، وبغض النظر عمن سيشارك فالجميع لديه هدف واحد وهو التتويج بالكأس".

واختتم تصريحاته "جماهير الأهلي دائما ما تدعمنا في أي مكان ومثلما يقولون (على الحلوة والمرة معانا) وإن شاء الله نتمنى أن نسعدهم في المباراة ونتوج بالكأس".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.

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