تشكيل فاركو - تغيير وحيد.. وعمرو جمال يقود الهجوم أمام بيراميدز

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 18:48

كتب : FilGoal

عمرو جمال يحتفل بهدفه مع فاركو أمام الزمالك

يقود عمرو جمال تشكيل فاركو الأساسي أمام بيراميدز ضمن الجولة 15 من مسابقة الدوري.

وحل أحمد شريف بجوار عمرو جمال في هجوم فاركو بدلا من سيف تيري الذي لعب مواجهة البنك الأهلي.

وجاء تشكيل فاركو لمواجهة بيراميدز كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد سعيد شيكا

الدفاع: جابر كامل - أحمد البحراوي - رامي صبري - ياسين مرعي

الوسط: محمد فخري - سيف العجوز - محمود عماد - وليد علي

الهجوم: عمرو جمال - عمرو جمال

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