تشكيل فاركو - تغيير وحيد.. وعمرو جمال يقود الهجوم أمام بيراميدز

مباشر الدوري - بيراميدز (0) - (0) فاركو.. محاولة أولى

مؤتمر ربيعة: الأهلي والزمالك الأعلى جودة في مصر وإفريقيا.. والجماهير تدعمنا في كل مكان

مؤتمر كولر: لم نهزم الزمالك بسهولة.. وخبرات إمام عاشور تكفي للتعامل مع اللقاء

التشكيل - حمدي مدافعا وإبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام فاركو بالدوري

مؤتمر عمر جابر: اللاعبون في أعلى درجة من التركيز قبل مواجهة الأهلي.. والاستقبال كان رائعا

مؤتمر جوميز: الزمالك اعتاد على الألقاب ويجب أن نثبت ذلك.. وأعرف من سيشارك في المباراة

حوار- فيتوريا: رحيلي عن تدريب مصر جاء بسبب ضغوطات خارجية.. والعمل مع صلاح كان رائعا

استعدادا لمواجهة الزمالك.. وصول بعثة الأهلي إلى الرياض