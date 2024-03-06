مؤتمر كولر: لم نهزم الزمالك بسهولة.. وخبرات إمام عاشور تكفي للتعامل مع اللقاء

رفض مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي من يتحدث عن فوز الأحمر بسهولة على الزمالك في المواجهة الأخيرة بينهما.

ويلعب الأهلي أمام الزمالك مساء الجمعة في نهائي كأس مصر عن الموسم الماضي.

وقال كولر في المؤتمر الصحفي: "حضرنا بشكل جيد للمباراة، بسبب وجود وقت كافي بين المباراتين، ونهائي كأس مصر سيكون صعبا أمام منافس قوي ونحن أيضا فريق قوي وطموحنا التتويج باللقب مثلما هو الهدف دائما للنادي الأهلي".

وكشف كولر "لدينا ثلاثة لاعبين مصابين لم يتواجدوا مع البعثة واستمروا في القاهرة، بينما معنا اثنين أو ثلاثة لاعبين لم يصلوا للحالة البدنية بنسبة 100% لذلك تم ضم 23 لاعبا واللاعب الجاهز سيكون متواجدا في القائمة".

واعترف المدرب السويسري "لم نبدأ الموسم بشكل جيد بالفعل بسبب البداية في منافسة قوية مبكرا على عكس الطبيعي أن تكون البداية هادئة ثم المنافسة على الألقاب ولكننا لعبنا سوبر إفريقي ثم دوري السوبر الإفريقي، وأرى أن كأس العالم للأندية كان نقطة تحول في موسمنا".

وتابع "حققنا نتائج جيدة في كأس العالم للأندية، وسبل الراحة التي نراها هنا في السعودية ساعدتنا في تقديم مستوى مميز".

أما عن أبرز لاعبي الزمالك فأجاب "لا أركز على لاعب بعينه لأي منافس، كرة القدم لعبة جماعية وإذا أردنا الفوز باللقاء علينا اللعب بشكل جماعي وتقديم أقصى ما يمكن للفوز بالنهائي".

وشدد "لا يوجد روشتة للفوز بالنهائيات، نحضر لكل مباراة بكل قوة في أي منافسة وهدفنا دائما تحقيق الفوز، ربما الدوافع تختلف للاعبين الذين يبحثون عن تقديم أكثر من 100% لأنها مواجهة على اللقب، أحيانا يكون اللاعب مصابا ويرغب في اللعب مهما كلفه الأمر".

أما عن الانتصار بسهولة أمام الزمالك قال كولر: "اختلف مع من يقول أن مكسبنا على الزمالك في المباراة الأخيرة كان سهلا، دائما ما تكون مباراتنا ضدهم قوية وأيضا مواجهة الغد ستكون صعبة جدا، أحيانا كرة القدم تخدمك وهو ما حدث في آخر ثلاث مباريات لنا أمامهم لكنهم منافس قوي وسنفعل أقصى ما لدينا لتحقيق الفوز".

وعن تعامل إمام عاشور مع ضغوطات مواجهة فريقه السابق أوضح "تحدثت معه وهو لديه من الخبرات ما يكفي للتعامل مع الأمر، وطالبته بالتحرر من الضغوط ومساعدة الفريق ويبتعد عن استفزازات أي شخص ويركز في كرة القدم فقط، والزمالك تعاقد مع 10 لاعبين لذلك أغلبهم لم يلعب معه من قبل".

واختتم كولر تصريحاته "بالفعل لدينا إصابات ولكن كل لاعبي الأهلي تقريبا يمتلكون الخبرات سواء مع المنتخب أو الأهلي، ربما لاعب أو اثنين فقط لم يلعبون مباراة مثل هذه ولكن أثق في الجميع ولا أخشى من أمر الخبرات".

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم 8 مارس المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وستقام المباراة على ملعب الأول بارك في الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتعد هذه هي أول مرة تقام فيها مباراة نهائي كأس مصر خارج البلاد.

كل ناد سيحصل على 100 ألف دولار نظير المشاركة، والفائز يحصل على 350 ألف دولار كجائزة والخاسر سيحصل على 150 ألف دولار إضافية.

ويأتي ذلك قبل إعلان تركي آل الشيخ تقديم جائزة إضافية من موسم الرياض قدرها 500 ألف دولار للفريق الفائز باللقب.

وبذلك يحصل حامل لقب كأس مصر على 950 ألف دولار.

كما تقرر منح أفضل لاعب في المباراة جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

وانتصر الزمالك على بيراميدز بعد سيناريو مثير بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3-3 في نصف النهائي، فيما فاز الأهلي على إنبي بثلاثية في نصف النهائي الآخر.

ويأمل الأهلي حصد اللقب للمرة الـ 39 في تاريخه، فيما يأمل الزمالك في حصد اللقب الـ 29.