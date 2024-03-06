التشكيل - حمدي مدافعا وإبراهيم عادل يقود هجوم بيراميدز أمام فاركو بالدوري

أعلن الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش المدير الفني لبيراميدز، تشكيل الفريق لمواجهة فاركو ضمن مباريات الأسبوع الـ15 من مسابقة الدوري، والمقررة على ملعب الدفاع الجوي.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة من 10 مباريات، فيما يحتل فاركو المركز الـ16 برصيد 10 نقاط من 13 مباراة.

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - محمد حمدي - أسامة جلال - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - محمد رضا بوبو - وليد الكرتي

الهجوم: إبراهيم عادل - مصطفى فتحي - فيستون ماييلي

وعلى مقاعد البدلاء: شريف إكرامي - أحمد فتحي - إسلام عيسى - أحمد توفيق - مهند لاشين - محمود زلاكة - يوسف أسامة - دودو الجباس - مروان حمدي

وأجرى المدير الفني لبيراميدز تبديلا وحيدا عن المواجهة السابقة أمام نواذيبو في دوري الأبطال، بالدفع بوليد الكرتي في وسط الملعب بدلا من مهند لاشين.

ويغيب عن بيراميدز 6 لاعبين بسبب الإصابة، وهم: رمضان صبحي، وعلي جبر، وأحمد سامي، وفخري لاكاي، ومحمود مرعي، وأحمد ميهوب.

ويغيب السادسي للمباراة الثانية على التوالي بعد اللقاء الماضي ضد نواذيبو في ختام دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، بالإضافة إلى رمضان صبحي.