دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدراة بعد قمة نارية

حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد قمة نارية أمام غزل المحلة.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الصعود بدورى المحترفين.

وتعادل بتروجت أمام غزل المحلة 2-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة لدوري المحترفين.

وسجل ريفو وعبده يحيى هدفي غزل المحلة، فيما سجل كوابينا وإسماعيل بامبا هدفي نادي بتروجت.

ورفع بتروجت رصيده إلى 54 نقطة ليحافظ على فارق العشر نقاط مع غزل المحلة الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة الخامسة من دوري المحترفين كالتالي:

غزل المحلة 2-2 بتروجت

بروكسي 1-0 طنطا

السكةالحديد 0-0 حرس الحدود

وادي دجلة 1-2 لافيينا

راية 1-0 القناه