دوري المحترفين - بتروجت يحافظ على الصدراة بعد قمة نارية

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 18:09

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية

حافظ بتروجت على صدارة ترتيب دوري المحترفين بعد قمة نارية أمام غزل المحلة.

وأقيمت اليوم مباريات الجولة الخامسة لمرحلة الصعود بدورى المحترفين.

وتعادل بتروجت أمام غزل المحلة 2-2 في المباراة التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة لدوري المحترفين.

أخبار متعلقة:
بايرن يربط مهاجمه الشاب حتى 2029 مؤتمر عمر جابر: اللاعبون في أعلى درجة من التركيز قبل مواجهة الأهلي.. والاستقبال كان رائعا مؤتمر جوميز: الزمالك اعتاد على الألقاب ويجب أن نثبت ذلك.. وأعرف من سيشارك في المباراة حوار- فيتوريا: رحيلي عن تدريب مصر جاء بسبب ضغوطات خارجية.. والعمل مع صلاح كان رائعا

وسجل ريفو وعبده يحيى هدفي غزل المحلة، فيما سجل كوابينا وإسماعيل بامبا هدفي نادي بتروجت.

ورفع بتروجت رصيده إلى 54 نقطة ليحافظ على فارق العشر نقاط مع غزل المحلة الذي رفع رصيده إلى 44 نقطة.

وجاءت نتائج الجولة الخامسة من دوري المحترفين كالتالي:

غزل المحلة 2-2 بتروجت

بروكسي 1-0 طنطا

السكةالحديد 0-0 حرس الحدود

وادي دجلة 1-2 لافيينا

راية 1-0 القناه

غزل المحلة بتروجت دوري المحترفين
نرشح لكم
دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود دوري المحترفين .. أسوان ينهي مهمة هشام زكريا دجلة يستفسر من اتحاد الكرة عن آلية الصعود للممتاز: بند اللائحة غير واضح بعد غياب 5 سنوات.. الشرقية يصعد إلى الدرجة الثانية (ب) دوري المحترفين - بتروجت يقترب من حسم الصعود.. وتعثر غزل المحلة دوري المحترفين - لافيينا يتقدم بشكوى ضد حكم مواجهة راية الدرجة الثانية ب - توت عنخ آمون يحسم تأهله بسباعية في شباك سمسطا دوري المحترفين – بتروجت ينتصر ويحافظ على فارق النقاط
أخر الأخبار
جوارديولا: الأرقام القياسية؟ نمضي خطوة بخطوة.. وأردنا ضخ دماء جديدة ساعة | دوري أبطال أوروبا
دوري المحترفين.. مكي يعتذر عن عدم الاستمرار مع حرس الحدود ساعة | القسم الثاني
رغم التعادل في البرنابيو.. ريال مدريد يحسم تأهله إلى ربع نهائي أبطال أوروبا ساعة | دوري أبطال أوروبا
نتيجة مكررة ورقم تاريخي.. مانشستر سيتي إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ساعة | الكرة الأوروبية
"علينا أن نحذر".. كلوب يكشف مستجدات حالة صلاح ويرد على استدعائه لمنتخب مصر 3 ساعة | الكرة الأوروبية
انتهت أبطال أوروبا - ريال مدريد (1)-(1) لايبزج.. صعود الملكي 4 ساعة | دوري أبطال أوروبا
انتهت أبطال أوروبا - مانشستر سيتي (3) - (1) كوبنهاجن 4 ساعة | الكرة الأوروبية
تعثر بيراميدز لمصلحة الأهلي والزمالك.. الترتيب الفعلي لـ جدول الدوري المصري 4 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية