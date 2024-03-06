بايرن يربط مهاجمه الشاب حتى 2029

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 17:27

كتب : FilGoal

ماتيس تيل - بايرن ميونيخ

أعلن نادي بايرن ميونيخ يوم الأربعاء تمديد عقد مهاجمه الشاب ماتياس تيل.

ماثيس تيل

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وربطت بعض التقارير اللاعب بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو ليفربول الصيف المقبل، في ظل عدم مشاركته باستمرار.

وأوضح النادي في بيانه أن اللاعب مدد عقده حتى 2029.

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كانت شبكة سكاي سبورت ألمانيا قد أوضحت أن بايرن ليس في عجلة من أجل تجديد اللاعب صاحب الـ18 عاما، فتوجد أولوية لألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش وجمال موسيالا.

وانضم تيل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو من ستاد رين.

ولعب تيل 30 مباراة خلال الموسم الجاري مسجلا 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن باير ليفركوزن المتصدر.

بايرن ميونيخ ماتياس تيل
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