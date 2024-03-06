مؤتمر عمر جابر: اللاعبون في أعلى درجة من التركيز قبل مواجهة الأهلي.. والاستقبال كان رائعا

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 16:54

كتب : إبراهيم رمضان

هدف عمر جابر

شدد عمر جابر لاعب الزمالك على أن جميع اللاعبين بالفريق في أعلى تركيز من أجل حسم لقب كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك في نهائي كأس مصر.

وقال عمر جابر خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "بطولة الكأس غالية ومهمة ونحن عازمون على تحقيق اللقب".

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وتابع "الاستقبال كان رائعا منذ وصولنا للرياض ومصممون على العودة باللقب واللاعبين في كامل تركيزهم ونتمنى أن يحالفنا التوفيق".

وأضاف "مباريات الأهلي والزمالك دائما ما تحسم عن طريق التفاصيل الصغيرة ولذلك يجب أن نبذل أقصى جهدنا لتحقيق الفوز".

الزمالك كان قد وصل إلى الرياض أول أمس الإثنين، بينما وصلت بعثة الأهلي صباح اليوم.

وحقق الزمالك الفوز في دور نصف النهائي على حساب بيراميدز بركلات الترجيح.

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