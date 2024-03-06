مؤتمر جوميز: الزمالك اعتاد على الألقاب ويجب أن نثبت ذلك.. وأعرف من سيشارك في المباراة

شدد جوزيه جوميز مدرب الزمالك على أن تحضيره لمواجهة الأهلي مثل تحضيره لأي مباراة أخرى.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023.

وقال جوميز خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "نحضر للمباراة مثل تحضيرنا لأي مباراة أخرى ونستعد لتقديم مواجهة جيدة وأنتظر من اللاعبين أداء قوي".

وواصل "مواجهة الأهلي ستكون قوية تكتيكية بين الفريقين وصحيح أن الفريقان ليسا في مستواهما المعهود ولكن من المهم التتويج بذلك اللقب".

وتابع "الزمالك فريق معتاد على التتويج بالألقاب ويجب أن نثبت ذلك في المواجهة المقبلة".

وشدد "في رأسي أعرف اللاعبين الذين أود أن أبدأ المباراة بهم، واللاعبين وصلت لهم طريقة لعبي بشكل جيد".

وأكمل "قدت 24 تدريبا للفريق حتى الآن وتعاقد النادي مع 10 لاعبين قبل انضمامي لذلك كان من المهم ان أعطي الفرصة لجميع اللاعبين".

وواصل"بداية مشواري مع فريق أهلي جده كانت التتويج بكأس بالسوبر، وأتطلع لتكرار نفس الأمر والتتويج بلقب كأس مصر مع الزمالك وحصد أول بطولة لي مع الفريق".

وكشف تحدثت مع جوسفالدوا فيريرا المدير الفني السابق للزمالك قبل وبعد الوصول للسعودية، كان شيء مهم جداً أنني عملت معه لمدة 6 سنوات، وكل ما أفعله في التدريب بسبب تعلمي وارتباطي به".

ووأكمل "مهم جداً الانطباع الذي يأتي من الجماهير، ونلعب في القاهرة بـ 10 ألاف متفرج فقط، وأتوقع أن تمتلئ جنبات ملعب المباراة بالجماهير، وخاصة جماهير الزمالك هي التي تمنحنا الطاقة الكبيرة وهذا شيء رائع".

وتحدث جوميز عن الفارق بين مشروع الدوري الصيني ومشروع الدوري السعودي قائلا: "في الصين لا يمكنك رؤية الأطفال يلعبون كرة القدم في الشارع ولكن في السعودية الأطفال يحبون كرة القدم وهذا يجعل الدوري السعودي قوي ومختلفا تماما عن الصيني، الأندية السعودية تملك الأموال ولكن أيضا يوجد شغف قوي في الدوري".

وأتم "من المهم تواجد جماهيرنا في المباراة لأننا نستمد طاقتنا منهم وأنا متأكد أن المدرجات ستمتلئ بالكامل".

الزمالك تأهل للمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز في قبل النهائي بركلات الترجيح.