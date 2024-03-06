تاليسكا يتوج بجائزة الأفضل في الدوري السعودي خلال فبراير.. وخيسوس أفضل مدرب

توج أندرسون تاليسكا مهاجم النصر بجائزة أفضل لاعب في الدوري السعودي لشهر فبراير.

وأعلنت رابطة الدوري فوز المهاجم البرازيلي بجائزة شهر فبراير 2024.

فيما حصد البرتغالي خورخي جيسوس المدير الفني للهلال متصدر المسابقة جائزة أفضل مدرب عن شهر فبراير.

وحصد تاليسكا الجائزة بعدما سجل 5 أهداف خلال مباريات الشهر.

5️⃣ أهداف ⚽️ .. البرازيلي يتألق 🇧🇷🔝 لاعب نادي @AlNassrFC أندرسون تاليسكا يحقق جائزة أفضل لاعب لشهر فبراير في #دوري_روشن_السعودي والمقدمة من @Roshnksa 🏆 #yallaRSL pic.twitter.com/vA1SnFJ2YV — دوري روشن السعودي (@SPL) March 6, 2024

ووصل النجم البرازيلي لهدفه رقم 16 في الدوري هذا الموسم، قبل أن يعلن نهاية موسمه بسبب الإصابة.

ونشر تاليسكا صورته وهو يسير على عكازين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلا: "في الطريق إلى إيطاليا، لمواجهة تحدي آخر".

وأضاف البرازيلي "اليوم أبدأ رحلة التغلب على الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، الإصابة جزء من الرياضة، لكن تصميمي أكبر".

وأكمل "عملية إعادة التأهيل تبدأ الآن، وأعدكم بأن أعود أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاح النصر".

النجم البرازيلي تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة فريقه أمام العين الإماراتي.

وخسر النصر أمام العين بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا بإلامارات، ويلعب الفريقين يوم الإثنين المقبل إيابا على ملعب الأول بارك.

تاليسكا شارك خلال 25 مباراة بمختلف المسابقات بالموسم الحالي وسجل 25 هدفا وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

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