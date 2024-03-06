الخليفي: رحيل مبابي؟ لديه تعاقد معنا ولكن

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 14:34

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد

شدد ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان على أن فريقه يبني شيء للمستقبل حاليا.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على ريال سوسيداد بهدفين مقابل هدف في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال الخليفي عبر شبكة كانال +: " "رحيل مبابي؟ إذا لم يعلن النادي عن أي شيء أنا أيضا لن أتحدث، مبابي متواجد معنا حاليا ويعمل من أجل النادي ولديه تعاقد معه ولكننا أيضا نبني شيء للمستقبل".

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الصحف الأوروبية كانت قد شددت على أن مبابي قد اتخذ قراره بالرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي وعدم تمديد تعاقده لموسم إضافي.

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تحدث عقب المباراة وقال إن مبابي لن يكون مع الفريق خلال المستقبل القريب ولذلك فهو يحاول تجربة لاعبين جدد.

وسجل مبابي ثنائية باريس سان جيرمان ضد ريال سوسيداد في المباراة.

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