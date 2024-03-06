ماذا يحتاج سام مرسي للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 13:39

كتب : FilGoal

سام مرسي

مع دخول الموسم في أسابيعه الأخيرة.. اقترب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون من قيادة فريقه للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبسويتش الذي تأهل الصيف الماضي من دوري القسم الثالث إلى دوري القسم الثاني أصبح قريبا من تحقيق حلم التأهل للممتاز.

مع بقاء 10 جولات على نهاية الموسم، يحتل رفاق الدولي المصري المركز الثاني في المسابقة، وهو مركز يؤهل مباشرة لدوري الأضواء.

أخبار متعلقة:
ضربة موجعة لريال مدريد.. إيقاف بيلينجهام كين: أتمنى أن يكون الفوز على لاتسيو نقطة تحول لبقية الموسم لويس إنريكي يؤكد رحيل مبابي الوشيك ماركا: المدعي العام يطلب حبس أنشيلوتي 5 سنوات

ريمونتادا مصرية عراقية لـ إبسويتش ضد بريستول بمشاركة سام مرسي

موقف الجدول حاليا كالتالي:

1- ليستر سيتي 81 نقطة

2- إبسويتش تاون 78 نقطة

3- ليدز يونايتد 76 نقطة

4- ساوثامبتون 70 نقطة

5- وست بروميتش ألبيون 59 نقطة

6- هال سيتي 57 نقطة

يذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس دورة مصغرة يتأهل بطلها لمناطحة الكبار الموسم المقبل.

ويحتاج إبسويتش تاون أولا لتوسيع الفارق بين ليدز يونايتد صاحب المركز الثالث، حتى يضمن التأهل المباشر من المركز الأول أو الثاني.

أما في حالة عدم نجاحه فقد ضمن بشكل كبيرالتواجد في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء.

سام مرسي الدوري الإنجليزي الممتاز إبسويتش تاون
نرشح لكم
ريمونتادا مصرية عراقية لـ إبسويتش ضد بريستول بمشاركة سام مرسي أحمد حجازي: لعبنا بشكل أفضل بعد الطرد.. ونستطيع العودة في مباراة الإياب بصناعة كوكا.. ألانيا سبور يوقف سلسلة انتصارات طرابزون بمشاركة تريزيجيه اننهت الدوري التركي – ألانيا سبور (3)-(1) طرابزون.. نهاية المباراة التشكيل - وجها لوجه.. تريزيجيه وكوكا أساسيان مع طرابزون وألانيا سبور ارتكب ركلة جزاء ضد فريقه.. مصطفى محمد يشارك في خسارة نانت من ميتز انتهت الدوري الفرنسي - نانت (0)-(2) ميتز مصطفى محمد أساسي ضد ميتز
أخر الأخبار
مؤتمر جوميز: الزمالك اعتاد على الألقاب ويجب أن نثبت ذلك.. وأعرف من سيشارك في المباراة 8 دقيقة | الكرة المصرية
حوار- فيتوريا: رحيلي عن تدريب مصر جاء بسبب ضغوطات خارجية.. والعمل مع صلاح كان رائعا 55 دقيقة | منتخب مصر
تاليسكا يتوج بجائزة الأفضل في الدوري السعودي خلال فبراير.. وخيسوس أفضل مدرب ساعة | سعودي في الجول
صلاح يشارك في تدريبات ليفربول قبل مواجهتي سبارتا براغ وسيتي 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
الخليفي: رحيل مبابي؟ لديه تعاقد معنا ولكن 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ماذا يحتاج سام مرسي للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز 3 ساعة | المحترفون
استعدادا لمواجهة الزمالك.. وصول بعثة الأهلي إلى الرياض 3 ساعة | الكرة المصرية
ضربة موجعة لريال مدريد.. إيقاف بيلينجهام 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية