ماذا يحتاج سام مرسي للتأهل للدوري الإنجليزي الممتاز

مع دخول الموسم في أسابيعه الأخيرة.. اقترب سام مرسي لاعب وسط إبسويتش تاون من قيادة فريقه للتأهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

إبسويتش الذي تأهل الصيف الماضي من دوري القسم الثالث إلى دوري القسم الثاني أصبح قريبا من تحقيق حلم التأهل للممتاز.

مع بقاء 10 جولات على نهاية الموسم، يحتل رفاق الدولي المصري المركز الثاني في المسابقة، وهو مركز يؤهل مباشرة لدوري الأضواء.

ريمونتادا مصرية عراقية لـ إبسويتش ضد بريستول بمشاركة سام مرسي

موقف الجدول حاليا كالتالي:

1- ليستر سيتي 81 نقطة

2- إبسويتش تاون 78 نقطة

3- ليدز يونايتد 76 نقطة

4- ساوثامبتون 70 نقطة

5- وست بروميتش ألبيون 59 نقطة

6- هال سيتي 57 نقطة

يذكر أن البطل والوصيف يتأهلان مباشرة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

بينما تلعب الفرق التي احتلت المراكز من الثالث إلى السادس دورة مصغرة يتأهل بطلها لمناطحة الكبار الموسم المقبل.

ويحتاج إبسويتش تاون أولا لتوسيع الفارق بين ليدز يونايتد صاحب المركز الثالث، حتى يضمن التأهل المباشر من المركز الأول أو الثاني.

أما في حالة عدم نجاحه فقد ضمن بشكل كبيرالتواجد في الدورة الرباعية المؤهلة لدوري الأضواء.

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