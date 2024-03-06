استعدادا لمواجهة الزمالك.. وصول بعثة الأهلي إلى الرياض

وصلت بعثة فريق الأهلي إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية استعدادا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك يوم الجمعة في نهائي كأس مصر لموسم 2022/2023 بالرياض على ملعب الأول بارك.

ويترأس محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق في السعودية.

وتشهد القائمة تواجد رضا سليم الجناح المغربي رغم شعوره بإجهاد بالعضلة الخلفية ولكن كما علم FilGoal.com فإن فرص مشاركته في المباراة متواجدة بشكل كبير.

الأهلي خاض مرانه الأخير يوم الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة قبل السفر إلى السعودية.

وكان الزمالك قد وصل إلى المملكة العربية السعودية يوم الاثنين استعدادا لخوض المباراة.

وتأهل الزمالك للمباراة النهائية بالفوز على حساب بيراميدز بركلات الترجيح في نصف النهائي، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 3-3.

فيما تخطى الأهلي عقبة إنبي بثلاثية نظيفة.

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