ضربة موجعة لريال مدريد.. إيقاف بيلينجهام

أعلنت لجنة الانضباط برابطة الدوري الإسباني إيقاف جود بيلينجهام نجم ريال مدريد لمباراتين، بسبب ما بدر منه تجاه الحكم جيل مانزانو عقب نهاية لقاء فريقه ضد فالنسيا.

وأطلق الحكم صافرته في نهاية اللقاء بشكل مثير للجدل، مما فجر غضب الدولي الإنجليزي.

وعوقب بيلينجهام بالإيقاف لمدة مباراتين وفقا للمادة 127 من قانون الانضباط.

وبالتالي سيغيب بيلينجهام عن فريقه ضد سيلتا فيجو في سانتياجو برنابيو وأوساسونا في ملعب السادار.

وأوضحت تقارير عديدة بأن ريال مدريد سيستأنف ضد عقوبة بيلينجهام.

وكان جود قد تعافى للتو من الإصابة التي أبعدته عن فريقه لنحو 3 أسابيع.

وكشفت منصة ريليفو تقرير حكم مباراة فالنسيا ضد ريال مدريد عما بدر من بيلينجهام ليتم طرده عقب نهاية اللقاء.

وأفاد التقرير أن مانزانو قد كتب في تقريره "بيلينجهام ركض نحوي بطريقة عدوانية وصرخ مكررا عدة مرات إنه هدف لعين".

وتعادل ريال مدريد مع فالنسيا بهدفين لكل فريق في المباراة التي جمعتهما في الجولة 27 ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وشهدت المباراة في نهايتها مشاهد مشتعلة إذ أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة، لكن واصل فريق ريال مدريد في اللعب وسجل بيلينجهام هدفا قاتلا.

ومن هنا اشتعلت المباراة وحدثت اعتراضات كثيرة وبسببها حصل بيلينجهام على البطاقة الحمراء.

الأمر الذي جعل كارلو أنشيلوتي المدير الفني للملكي يدخل إلى أرض الملعب لحماية الحكم ومحاولة تهدئة اللاعبين.

video:1

تعليق موقع ريال مدريد

قرار تحكيمي غير مسبوق منع فوز ريال مدريد في مستايا.

بيلينجهام سجل هدف الفوز في اللعبة الأخيرة ولكن خيل مانزانو ألغاه لأنه أطلق صافرة نهاية المباراة والكرة في الهواء.

قرار تحكيمي غير مسبوق من خيل مانزانو منع انتصار ريال مدريد على فالنسيا في مستايا. النتيجة 2-2 وفي آخر لعبة بالمباراة براهيم دياز أرسل عرضية داخل المنطقة وبيلينجهام أنهاها برأسية ليجعل النتيجة 3-2 ولكن الحكم ألغى الهدف بإشارة نهاية المباراة بينما كانت التمريرة في الهواء.

متصدر الدوري استحق النقاط الثلاثة ولكن حصل على واحدة فقط في مباراة تأخر فيها بنتيجة 2-0 قبل أن يحولها فينيسيوس جونيور إلى التعادل، قبل أن تنتهي بقرار خيل مانزانو.

وصل ريال مدريد للنقطة 66 في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني بهذا التعادل، وارتقى فالنسيا للنقطة 37 في المركز الثامن.

video:2