ماركا: المدعي العام يطلب حبس أنشيلوتي 5 سنوات

كشفت صحيفة ماركا الإسبانية عن مكتب المدعي العام في مدريد بسجن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد لمدة 5 سنوات.

طلب المدعي العام يأتي بسبب اتهام كارلو أنشيلوتي بالتهرب الضريبي خلال عامي 2014 و2015 عندما كان مدربا للفريق بولايته الأولى.

أنشيلوتي متهم بالتهرب من الضرائب في إسبانيا بقيمة مليون يورو مقسمة إلى قضيتين>

ويرى المدعي العام أن أنشيلوتي قد أخفى دخل حقوق استغلال صوره.

اتهام أنشيلوتي يأتي وسط استعداد ريال مدريد لمواجهة لايبزج مساء اليوم في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وكان ريال مدريد قد حقق الفوز في الذهاب بهدف دون مقابل على ملعب لايبزج.

أنشيلوتي درب ريال مدريد خلال موسمي 2013/2014 و2014/2015 قبل أن يعود في بداية موسم 2021/2022 ويستمر حتى الآن.