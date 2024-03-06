كين: أتمنى أن يكون الفوز على لاتسيو نقطة تحول لبقية الموسم

يتمنى هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ أن يكون الفوز على لاتسيو والتأهل لربع نهائي دوري أبطال أوروبا نقطة تحول في موسم فريقه المتباين.

وسجل كين ثنائية قاد بها بايرن للفوز 3-0 في إياب دور الـ16، و3-1 في مجموع المباراتين.

وقال كين في تصريحات للصحفيين: "أتمنى أن نتمكن من استخدام هذا الفوز كنقطة تحول لبقية الموسم".

وأضاف "إذا قدمنا أداءً كهذا في معظم المباريات، فسنخرج بالانتصارات".

ويتأخر بايرن بفارق 10 نقاط عن باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني، ويبدو في طريقه لخسارة اللقب الذي احتفظ به منذ 11 عاما.

وأكمل "أنا سعيد بالهدفين بالطبع، كمهاجم يتم الحكم عليك بناءً على الأهداف والتمريرات الحاسمة، في المباريات الكبيرة بشكل خاص، في مراحل خروج المغلوب مثل لقاء لاتسيو".

وتابع قائد منتخب إنجلترا "قدرتي على مساعدة الفريق تبني الثقة بالنسبة لي وللفريق".

وأتم "لقد كان موسمًا جيدًا حتى الآن بالنسبة لي من حيث عدد الأهداف، لكن كفريق، نعلم أنه يمكننا القيام بعمل أفضل".

وسجل ثلاثية بايرن ميونيخ، هاري كين هدفين في الدقيقتين 39، و65، فيما سجل توماس مولر هدفا في الدقيقة 45+2.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز فريق لاتسيو بهدف سجله شيرو إيموبيلي، ليتأهل بايرن ميونيخ (3-1) في مجموع المباراتين، مستفيدا من ثلاثية الإياب.

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