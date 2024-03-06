لويس إنريكي يؤكد رحيل مبابي الوشيك

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 11:35

كتب : FilGoal

كيليان مبابي

أوضح لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان أن لاعبه كيليان مبابي لن يستمر مع الفريق بعد نهاية الموسم.

لويس إنريكي كان قد قال إن الفريق سيعتاد اللعب بدون مبابي عاجلا أو آجلا ولذلك كان يستبدله بالمباريات الأخيرة، استعدادا للعب بدونه الموسم المقبل.

وقال لويس إنريكي في تصريحات لقناة كانال بلس عقب لقاء ريال سوسيداد: "تعرفون رأيي في مبابي، إنه أفضل لاعب في العالم".

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وأضاف المدرب الإسباني "سيسجل كيليان 50 هدفا ويصنع 25 في أي فريق آخر مع أي مدرب".

وأكمل "للأسف لن يكون معنا في المستقبل القريب، لذا سيتعين علينا اختبار زملائه الآخرين في الفريق".

ويقترب مبابي من مغادرة سان جيرمان كلاعب حر في نهاية الموسم بعدما رفض تمديد عقده، وتشير تقارير عديدة إلى أن وجهته المقبلة ستكون ريال مدريد.

كيليان مبابي سجل هدفي باريس سان جيرمان في مباراة سوسيداد ليقود فريقه للتأهل، بعدما سجل 3 من 4 أهداف أحرزهم الفريق ضد ريال سوسيداد ذهابا وإيابا.

وتأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز على ريال سوسيداد مقابل هدف.

الفوز كان مكررا إذ حقق باريس سان جيرمان الانتصار في مباراة الذهاب أيضا ولكن بنتيجة هدفين دون مقابل.

باريس سان جيرمان وصل لربع النهائي للمرة الأولى بعد 3 سنوات من الخروج من دور الـ 16 بشكل متتالي.

وبدأ الفريق الفرنسي بتشكيل معدل أعماره 23 عاما ليكون هو الأصغر بتاريخ النادي في مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

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