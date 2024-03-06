مبابي: أواجه مشاكل كثيرة لكن لويس إنريكي ليس واحدا منها

أوضح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أنه لا يواجه أي مشاكل مع مدربه لويس إنريكي، في ظل تدهور علاقته بناديه الذي اقترب من الرحيل منه.

لويس إنريكي كان قد قال إن الفريق سيعتاد اللعب بدون مبابي عاجلا أو آجلا ولذلك كان يستبدله بالمباريات الأخيرة، استعدادا للعب بدونه الموسم المقبل.

وقال مبابي في تصريحات لقناة كانال بلس: "ليس لدي أي مشكلة مع المدرب لويس إنريكي. كل شيء جيد معه".

وأضاف قائد منتخب فرنسا "لدي مشاكل لكن لويس إنريكي ليس واحدا منها".

ويقترب مبابي من مغادرة سان جيرمان كلاعب حر في نهاية الموسم بعدما رفض تمديد عقده، وتشير تقارير عديدة إلى أن وجهته المقبلة ستكون ريال مدريد.

كيليان مبابي سجل هدفي باريس سان جيرمان في المباراة ليقود فريقه للتأهل، بعدما سجل 3 من 4 أهداف أحرزهم الفريق ضد ريال سوسيداد ذهابا وإيابا.

تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز على ريال سوسيداد مقابل هدف.

الفوز كان مكررا إذ حقق باريس سان جيرمان الانتصار في مباراة الذهاب أيضا ولكن بنتيجة هدفين دون مقابل.

باريس سان جيرمان وصل لربع النهائي للمرة الأولى بعد 3 سنوات من الخروج من دور الـ 16 بشكل متتالي.

وبدأ الفريق الفرنسي بتشكيل معدل أعماره 23 عاما ليكون هو الأصغر بتاريخ النادي في مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

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