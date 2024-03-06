مبابي: أواجه مشاكل كثيرة لكن لويس إنريكي ليس واحدا منها

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 11:23

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

أوضح كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان أنه لا يواجه أي مشاكل مع مدربه لويس إنريكي، في ظل تدهور علاقته بناديه الذي اقترب من الرحيل منه.

لويس إنريكي كان قد قال إن الفريق سيعتاد اللعب بدون مبابي عاجلا أو آجلا ولذلك كان يستبدله بالمباريات الأخيرة، استعدادا للعب بدونه الموسم المقبل.

وقال مبابي في تصريحات لقناة كانال بلس: "ليس لدي أي مشكلة مع المدرب لويس إنريكي. كل شيء جيد معه".

أخبار متعلقة:
مبابي: لم أكن أعرف أن الشباك تمزقت بسبب هدفي في سوسيداد لن تكون الأخيرة.. بايرن إلى ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام لاتسيو كيف سيعتادون على اللعب بدونه؟ مبابي يقود باريس لعبور سوسيداد

وأضاف قائد منتخب فرنسا "لدي مشاكل لكن لويس إنريكي ليس واحدا منها".

ويقترب مبابي من مغادرة سان جيرمان كلاعب حر في نهاية الموسم بعدما رفض تمديد عقده، وتشير تقارير عديدة إلى أن وجهته المقبلة ستكون ريال مدريد.

كيليان مبابي سجل هدفي باريس سان جيرمان في المباراة ليقود فريقه للتأهل، بعدما سجل 3 من 4 أهداف أحرزهم الفريق ضد ريال سوسيداد ذهابا وإيابا.

تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز على ريال سوسيداد مقابل هدف.

الفوز كان مكررا إذ حقق باريس سان جيرمان الانتصار في مباراة الذهاب أيضا ولكن بنتيجة هدفين دون مقابل.

باريس سان جيرمان وصل لربع النهائي للمرة الأولى بعد 3 سنوات من الخروج من دور الـ 16 بشكل متتالي.

وبدأ الفريق الفرنسي بتشكيل معدل أعماره 23 عاما ليكون هو الأصغر بتاريخ النادي في مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

لويس إنريكي كيليان مبابي باريس سان جيرمان
نرشح لكم
لويس إنريكي يؤكد رحيل مبابي الوشيك ريمونتادا مصرية عراقية لـ إبسويتش ضد بريستول بمشاركة سام مرسي بعد إثارة الجدل.. سكاي تكشف سبب اجتماع بايرن مع وكيل أعمال تيل رومينيجيه يعلق على إمكانية تفعيل بايرن بند إعادة شراء هداف بولونيا أنشيلوتي: يوجد أشخاص لا يكونوا سعداء بك.. ويجب أن نلعب بشكل مثالي للفوز تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي دي ليخت: سعيد في بايرن ميونيخ ولكن خبر في الجول - "أقوى حكم في العالم" يدير قمة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك
أخر الأخبار
لويس إنريكي يؤكد رحيل مبابي الوشيك 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
مبابي: أواجه مشاكل كثيرة لكن لويس إنريكي ليس واحدا منها 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
تواجد رضا سليم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك 28 دقيقة | الكرة المصرية
في الجول يكشف قائمة المستبعدين من الأهلي في نهائي الكأس ضد الزمالك 56 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأربعاء 6 مارس 2024 - بيراميدز ضد فاركو.. ودوري أبطال أوروبا ساعة | الدوري المصري
ريمونتادا مصرية عراقية لـ إبسويتش ضد بريستول بمشاركة سام مرسي 11 ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: لم أكن أعرف أن الشباك تمزقت بسبب هدفي في سوسيداد 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
لن تكون الأخيرة.. بايرن إلى ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام لاتسيو 11 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية