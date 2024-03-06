في الجول يكشف قائمة المستبعدين من الأهلي في نهائي الكأس ضد الزمالك

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 10:48

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بلدية المحلة

اتجهت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 2022/2023 في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

ويكشف لكم FilGoal.com أسماء اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي التي ستخوض المباراة ضد الزمالك.

أخبار متعلقة:
مواعيد مباريات الأربعاء 6 مارس 2024 - بيراميدز ضد فاركو.. ودوري أبطال أوروبا مبابي: لم أكن أعرف أن الشباك تمزقت بسبب هدفي في سوسيداد ريمونتادا مصرية عراقية لـ إبسويتش ضد بريستول بمشاركة سام مرسي لن تكون الأخيرة.. بايرن إلى ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام لاتسيو

واسبتعد مارسل كولر كل من:

محمد الشناوي.

وسام أبو علي

محمود متولي

ياسر إبراهيم

أحمد عبد القادر

أليو ديانج

محمد الضاوي "كريستو"

كريم الدبيس

وتشهد القائمة تواجد رضا سليم الجناح المغربي رغم شعوره بإجهاد بالعضلة الخلفية ولكن كما علم FilGoal.com فإن فرص مشاركته في المباراة متواجدة بشكل كبير.

ويترأس محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق في السعودية.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 8 مارس على ملعب الأول بارك.

الأهلي خاض مرانه الأخير أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة قبل السفر إلى السعودية.

وكان الزمالك قد وصل إلى المملكة العربية السعودية أول أمس الإثنين استعدادا لخوض المباراة.

الأهلي الزمالك نهائي كأس مصر
نرشح لكم
تواجد رضا سليم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك علي ماهر: أحمد سامي متأقلم على ضغطي.. ولهذا السبب غيرت طريقة اللعب أحمد سامي: أجبرت المصري للعب على المرتدات.. والقرارات الفردية كلفتنا خسارة نقاط استعدادا لمواجهة الأهلي.. الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية مصدر بالأهلي لـ في الجول: رضا سليم يعاني من إجهاد بالخلفية.. وفرص لحاقه بالنهائي بعد احتلال الصدارة.. كامل أبو علي يهنئ لاعبي المصري ويرصد مكافأة خاصة خبر في الجول – محاولات لتجهيز أبو علي.. وموقف كريم وليد من لقاء القمة الصدارة بورسعيدية بأقدام تونسية.. المصري يغرق سموحة بهدفين
أخر الأخبار
ماركا: المدعي العام يطلب حبس أنشيلوتي 5 سنوات دقيقة | الدوري الإسباني
نس طاولة - تتويج هنا جودة وعمر عصر بالميدالية الذهبية لدورة الالعاب الافريقية 12 دقيقة | رياضات أخرى
كين: أتمنى أن يكون الفوز على لاتسيو نقطة تحول لبقية الموسم 35 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
لويس إنريكي يؤكد رحيل مبابي الوشيك ساعة | الكرة الأوروبية
مبابي: أواجه مشاكل كثيرة لكن لويس إنريكي ليس واحدا منها ساعة | الكرة الأوروبية
تواجد رضا سليم.. في الجول يكشف قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك ساعة | الكرة المصرية
في الجول يكشف قائمة المستبعدين من الأهلي في نهائي الكأس ضد الزمالك 2 ساعة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الأربعاء 6 مارس 2024 - بيراميدز ضد فاركو.. ودوري أبطال أوروبا 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي 4 مفاجأة كبيرة في المجموعة الثالثة.. تعرف على جميع المتأهلين لربع نهائي الكونفدرالية