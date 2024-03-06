في الجول يكشف قائمة المستبعدين من الأهلي في نهائي الكأس ضد الزمالك

اتجهت بعثة الأهلي إلى مطار القاهرة الدولي استعدادا للسفر إلى المملكة العربية السعودية.

ويستعد الأهلي لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر 2022/2023 في ملعب الأول بارك بمدينة الرياض.

ويكشف لكم FilGoal.com أسماء اللاعبين المستبعدين من قائمة الأهلي التي ستخوض المباراة ضد الزمالك.

واسبتعد مارسل كولر كل من:

محمد الشناوي.

وسام أبو علي

محمود متولي

ياسر إبراهيم

أحمد عبد القادر

أليو ديانج

محمد الضاوي "كريستو"

كريم الدبيس

وتشهد القائمة تواجد رضا سليم الجناح المغربي رغم شعوره بإجهاد بالعضلة الخلفية ولكن كما علم FilGoal.com فإن فرص مشاركته في المباراة متواجدة بشكل كبير.

ويترأس محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة بعثة الفريق في السعودية.

وتقام المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل 8 مارس على ملعب الأول بارك.

الأهلي خاض مرانه الأخير أمس الثلاثاء على ملعب مختار التتش بمقر النادي في الجزيرة قبل السفر إلى السعودية.

وكان الزمالك قد وصل إلى المملكة العربية السعودية أول أمس الإثنين استعدادا لخوض المباراة.