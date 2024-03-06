مواعيد مباريات الأربعاء 6 مارس 2024 - بيراميدز ضد فاركو.. ودوري أبطال أوروبا
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 10:25
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والقنوات الناقلة.
الدوري المصري
بيراميدز × فاركو..7:00 مساء - أون تايم سبورتس.
دوري أبطال أوروبا
ريال مدريد × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.
مانشستر سيتي × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.
الدوري الأوروبي
سبورتنج لشبونة × أتالانتا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.
دوري المحترفين المصري
راية × القناة.. 3:30 مساء.
بروكسي × طنطا.. 3:30 مساء.
وادي دجلة × لافيينا.. 3:30 مساء.
السكة الحديد × حرس الحدود.. 3:30 مساء.
غزل المحلة × بتروجت.. 3:30 مساء.
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