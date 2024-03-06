مواعيد مباريات الأربعاء 6 مارس 2024 - بيراميدز ضد فاركو.. ودوري أبطال أوروبا

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 10:25

كتب : FilGoal

براهيم دياز - هدف ريال مدريد في لايبزج

يقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 والقنوات الناقلة.

الدوري المصري

بيراميدز × فاركو..7:00 مساء - أون تايم سبورتس.

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دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد × لايبزج.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 1.

مانشستر سيتي × كوبنهاجن.. 10:00 مساء - بي إن سبورتس 2.

الدوري الأوروبي

سبورتنج لشبونة × أتالانتا.. 7:45 مساء - بي إن سبورتس 4.

دوري المحترفين المصري

راية × القناة.. 3:30 مساء.

بروكسي × طنطا.. 3:30 مساء.

وادي دجلة × لافيينا.. 3:30 مساء.

السكة الحديد × حرس الحدود.. 3:30 مساء.

غزل المحلة × بتروجت.. 3:30 مساء.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي بيراميدز الدوري المصري
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