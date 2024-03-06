ريمونتادا مصرية عراقية لـ إبسويتش ضد بريستول بمشاركة سام مرسي

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 00:20

كتب : FilGoal

سام مرسي

فاز إبسويتش تاون بقيادة الدولي المصري سام مرسي والعراقي علي الحمادي على منافسه بريستول سيتي 3-2 في المباراة التي جمعتهما في الجولة 36 ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإنجليزي "تشامبيونشيب".

ولعب الدولي المصري المباراة كاملة، بينما دخل الحمادي في المباراة في الدقيقة 62.

وللمباراة السادسة على التوالي يحقق فيها إبسويتش الفوز في الدوري، ولذلك يواصل سلسلته الساحقة لفرق التشامبيونشيب تحت قيادة كيران مكينا المدير الفني الأيرلندي الشمالي الذي يبلغ 37 عاما.

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أما على الجانب الآخر كان يأمل بريستول بأن يخرج من سلسلة الهزائم المستمرة للمباراة الرابعة على التوالي.

وكان سيناريو المباراة مجنونا فجميع الأهداف سجلت في الشوط الثاني.

في البداية سجل أنيس ميمتي لصالح بريستول بصناعة كاميرون برينج في الدقيقة 54.

وتعادل الحمادي في الدقيقة 62 بصناعة ليف ديفيز.

وعاد بريستول للتقدم مرة أخرى في الدقيقة 77 عن طريق تومي كونواي بصناعة مارك سايكس.

وتعادل كونور تشابلين لإبسويتش في الدقيقة 80 من صناعة أخرى لديفيز.

وتولى الحمادي تسديد ركلة جزاء لفريقه في الدقيقة 86 وتمكن ماكس أوليري حارس مرمى بريستول من التصدي لها.

لا تعتقد أن المباراة انتهت أو كما يقول من يهدر يستقبل، فعلى العكس تمكن ديفيز من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 89 من صناعة جيريمي سارميينتو، ليكون ديفيز تمكن من صناعة هدفين وتسجيل هدف.

بهذا الفوز وصل إبسويتش للنقطة 78 في المركز الثاني في جدول ترتيب تشامبيونشيب.

وتجمد رصيد بريستول عند النقطة 44 في المركز الـ13.

سام مرسي بريستول سيتي إبسويتش تاون تشامبيونشيب علي الحمادي
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