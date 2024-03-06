مبابي: لم أكن أعرف أن الشباك تمزقت بسبب هدفي في سوسيداد
الأربعاء، 06 مارس 2024 - 00:17
كتب : Filgoal Team
شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنه لم يدرك أن الشباك قد تمزقت بسبب هدفه في ريال سوسيداد.
كيليان مبابي
النادي : باريس سان جيرمان
وحقق باريس سان جيرمان الفوز على سوسيداد بهدفين مقابل هدف على ملعب أنويتا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.
وسجل مبابي ثنائية باريس سان جيرمان في المباراة وتسبب هدفه الأول في تمزق الشباك.
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GOAL!!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 5, 2024
Kylian Mbappe scores another away goal for PSG in the Champions League - and its another absolute stunner!#beINUCL #PSG pic.twitter.com/IJdhRCc84S
وقال مبابي في عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "لم أكن أدرك أن الشباك قد تمزقت بسبب هدفي الأول وكنت أعتقد أن الحكم انتظر بسبب وجود عطل في تقنية الفيديو".
وتابع "سعيد بمساعدة فريقي على تحقيق الفوز وأتمنى الاستمرار في فعل ذلك".
وأضاف "بدوري أبطال أوروبا يجب عليك أن تستغل كل فرصة لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز".
وأتم "سنرى من سنواجه بدور ربع النهائي ولكن في جميع الأحوال فلن يتبقى في البطولة إلا الفرق الأفضل".
وأصبح باريس سان جيرمان أول المتأهلين لربع نهائي البطولة برفقة بايرن ميونيخ الذي تأهل على حساب لاتسيو.
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GOAL!!— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 5, 2024
Kylian Mbappe scores another! What a player he is!#beINUCL #PSG pic.twitter.com/OQuZ3tz4mC