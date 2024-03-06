مبابي: لم أكن أعرف أن الشباك تمزقت بسبب هدفي في سوسيداد

شدد كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان أنه لم يدرك أن الشباك قد تمزقت بسبب هدفه في ريال سوسيداد.

وحقق باريس سان جيرمان الفوز على سوسيداد بهدفين مقابل هدف على ملعب أنويتا في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل مبابي ثنائية باريس سان جيرمان في المباراة وتسبب هدفه الأول في تمزق الشباك.

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GOAL!!!



Kylian Mbappe scores another away goal for PSG in the Champions League - and its another absolute stunner!#beINUCL #PSG pic.twitter.com/IJdhRCc84S — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 5, 2024

وقال مبابي في عبر قناة بي إن سبورتس عقب المباراة: "لم أكن أدرك أن الشباك قد تمزقت بسبب هدفي الأول وكنت أعتقد أن الحكم انتظر بسبب وجود عطل في تقنية الفيديو".

وتابع "سعيد بمساعدة فريقي على تحقيق الفوز وأتمنى الاستمرار في فعل ذلك".

وأضاف "بدوري أبطال أوروبا يجب عليك أن تستغل كل فرصة لتسجيل الأهداف وتحقيق الفوز".

وأتم "سنرى من سنواجه بدور ربع النهائي ولكن في جميع الأحوال فلن يتبقى في البطولة إلا الفرق الأفضل".

وأصبح باريس سان جيرمان أول المتأهلين لربع نهائي البطولة برفقة بايرن ميونيخ الذي تأهل على حساب لاتسيو.

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