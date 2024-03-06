لن تكون الأخيرة.. بايرن إلى ربع نهائي دوري الأبطال بثلاثية أمام لاتسيو

الأربعاء، 06 مارس 2024 - 00:06

كتب : محمد مصطفى

جمال موسيالا وجندوزي في مباراة بايرن ميونيخ ولاتسيو

تأهل بايرن ميونيخ الألماني إلى دور الـ8 من بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد تحقيقه فوزًا كبيرًا على حساب لاتسيو الإيطالي، بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت على ملعب أليانز أرينا.

سجل ثلاثية بايرن ميونيخ، هاري كين هدفين في الدقيقتين 39، و65، فيما سجل توماس مولر هدفا في الدقيقة 45+2.

وكانت مواجهة الذهاب انتهت بفوز فريق لاتسيو بهدف نظيف سجله إيموبيلي، ليتأهل بايرن ميونيخ (3-1) في مجموع المباراتين، مستفيدا من ثلاثية الإياب.

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وكانت تقارير ألمانية كشفت عن أن مباراة لاتسيو ستكون الأخيرة لتوماس توخيل، في ظل تراجع أداء الفريق وتراجعه أمام متصدر ترتيب الدوري باير ليفركوزن، ووداع كأس ألمانيا مبكرًا، إلا أن توخيل ذكر في المؤتمر الصحفي قبل مباراة لاتسيو، أن تلك المباراة قد لا تكون الأخيرة في مسيرته مع النادي البافاري.

بدأت المباراة بهجوم متبادل بين الفريقين، وهدد لاتسيو مرمى مانويل نوير حارس بايرن ميونيخ في أكثر من مناسبة.

وشكل الثنائي ساني، وجمال موسيالا خطورة كبيرة على مرمى لاتسيو، حيث حاول ساني بتسديدة في الدقيقة السادسة، وبعدها مرر كرة لموسيالا في الدقيقة 8، أبعدها دفاع لاتسيو إلى ركنية.

وجاء أول ظهور مؤثر لهاري كين في الدقيقة 17 بتسديدة اصطدمت بالدفاع ومرت بجوار القائم لتتحول لرنية.

وشهدت الدقيقة 39 هدفا لهاري كين، بعد كرة طويل من بافلوفيتش إلى مولر الذي لعب الكرة رأسية وصلت لهاري كين لعبها رأسية في الشباك، مسجلا التقدم لبايرن، ليعادل نتيجة الذهاب.

واصل بايرن ضغطه ونجح توماس مولر في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، برأسية متابعة لتسديدة دي ليخت الرائعة لتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم بايرن 2-0.

وفي الشوط الثاني، نجح هاري كين في إضافة الهدف الثالث لفريقه، والثاني الشخصي له في المباراة، في الدقيقة 65، بعد متابعة لتسديدة ليروي ساني، ليزيد معاناة الضيوف.

حاول بايرن إضافة المزيد من الأهداف، وكاد يتحقق ذلك لولا اصطدام كرة مولر في القائم في الدقيقة 71، ثم حاول ساني بعدها بدقيقة بتسديدة رائعة مرت بجوار القائم بقليل.

وانتهت المباراة بالفوز بثلاثية نظيفة ليحجز الفريق البافاري مقعده في ربع النهائي، وتنتهي رحلة لاتسيو عند ذلك الدور.

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