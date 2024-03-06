كيف سيعتادون على اللعب بدونه؟ مبابي يقود باريس لعبور سوسيداد

تأهل باريس سان جيرمان لربع نهائي دوري أبطال أوروبا بتحقيق الفوز على ريال سوسيداد مقابل هدف.

الفوز كان مكررا إذ حقق باريس سان جيرمان الانتصار في مباراة الذهاب أيضا ولكن بنتيجة هدفين دون مقابل.

كيليان مبابي سجدل هدفي باريس سان جيرمان في المباراة ليقود فريقه للتأهل وليكون قد سجل ثلاثة من أربعة أهداف سجلهم الفريق ضد ريال سوسيداد ذهابا وإيابا.

لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان كان قد قال إن الفريق سيعتاد اللعب بدون مبابي عاجلا أو آجلا ولذلك كان يستبدله بالمباريات الأخيرة ليبقى السؤال، كيف سيعتاد باريس على اللعب دون مبابي وهو مصدر الخطر الأول والأخير للفريق دائما.

باريس سان جيرمان وصل لربع النهائي للمرة الأولى بعد 3 سنوات من الخروج من دور الـ 16 بشكل متتالي.

وبدأ الفريق الفرنسي بتشكيل معدل أعماره 23 عاما ليكون هو الأصغر بتاريخ النادي في مشاركاته بدوري أبطال أوروبا.

التشكيل

بدأ باريس سان جيرمان بكيليان مبابي بشكل أساسي بينما لعب سوسيداد بثنائي في خط الهجوم.

📋مبابي يقود باريس سان جيرمان، وديمبيلي أساسي. 📋كوبو و اويارزابال يقودان هجوم ريال سوسيداد. #ليلة_الأبطال pic.twitter.com/lpEUYUIxiV — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2024

أحداث المباراة

كاد باريس سان جيرمان أن يتقدم سريعا في الدقيقة الثامنة عن طريق باركولا بعد انطلاقة رائعة من مبابي ولكن الحارس أليكس ريميرو تألق في التصدي.

وفي الدقيقة الـ 15 تقدم باريس تلك المرة عن طريق مبابي بتسديدة رائعة من زاوية صعبة.

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GOAL!!!



Kylian Mbappe scores another away goal for PSG in the Champions League - and its another absolute stunner!#beINUCL #PSG pic.twitter.com/IJdhRCc84S — beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) March 5, 2024

في الشوط الثاني أضاف باريس سان جيرمان الهدف الثاني عن طريق مبابي من جديد مستغلا تمريرة من لي كانج إن لينفرد بالمرمى ويضع الكرة في الزوية الضيقة للحارس.

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ثنائية مبابي جعلته أول الواصلين للمساهمة في 40 هدفا بالدوري الخمس الكبرى مناصفقة مع هاري كين الذي سجل ثنائية أيضا ضد لاتسيو مع بايرن ميونيخ بنفس التوقيت.

وقلص البديل أندير بارينشيا الفارق لسوسيداد في الدقيقة الـ 63 ولكن الهدف ألغي لوجوده في حالة تسلل.

وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة سجل ميكيل مورينو هدف سوسيداد الوحيد بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأصبح باريس سان جيرمان أول المتأهلين لربع النهائي برفقة بايرن ميونيخ الذي تأهل على حساب لاتسيو.