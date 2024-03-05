علي ماهر: أحمد سامي متأقلم على ضغطي.. ولهذا السبب غيرت طريقة اللعب

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 23:51

كتب : FilGoal

علي ماهر

أقر علي ماهر المدير الفني للمصري أن أحمد سامي مدرب سموحة متأقلم على ضغطه أثناء المباريات ولكن كان يمكن للمصري تسجيل هدفين في الشوط الأول.

وفاز النادي المصري على سموحة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وقال علي ماهر عبر قناة أون تايم سبورتس: "أحمد سامي متأقلم بأنني أضغط على فريقه، لكن أهدرنا فرصتين وكان بإمكاننا الخروج بهدفين من الشوط الأول".

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وأضاف "كان لا يوجد حل آخر لسامي سوى أن يضغط في الشوط التاني، ولذلك السبب لعبت على المساحات التي سيتركها واستغلالها والتحولات، لكن يجب أن أتحلى بالذكاء ولهذا غيرت طريقة اللعب".

وتابع "فخر شعر بالإجهاد وكنت أريد زيادة لاعبين الوسط، وأعلم أن سامي سيهاجم بكل الخطوط ونستطيع اللعب عالتحولات".

وأكمل "أهدي الفوز لجمهور المصري وكامل أبو علي رئيس النادي الذي يقدم لنا المساندة دائما".

وأنهى حديثه قائلا: "الإدارة لديها طموح كبير، لكن يجب أن نأخذ كل مباراة على حدة، وفي النهاية نرى جدول الترتيب، لنا شكل مختلف وأبحث دائما عن الثبات في المستوى".

الفوز رفع رصيد المصري إلى 26 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع إنبي، لكن للمصري مباراتين أقل عن الفريق البترولي.

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