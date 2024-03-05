أحمد سامي: أجبرت المصري للعب على المرتدات.. والقرارات الفردية كلفتنا خسارة نقاط

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 23:12

كتب : FilGoal

الأهلي - سموحة - أحمد سامي

يعتقد أحمد سامي المدير الفني لسموحة أنه أجبر علي ماهر مدرب المصري للعب على المرتدات وعدم الاستحواذ على الكرة.

وفاز النادي المصري على سموحة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

وقال أحمد سامي المدير الفني لسموحة لقناة أون تايم سبورتس عقب المباراة: "واجهنا فريق قوي وعلي ماهر من المدربين الذي يلعبون كرة قدم جذابة، لكن لا نستاهل الخسارة، الكرة الثابتة التي أدت إلى الهدف الأول للمصري لم تكن صحيحة وكان ذلك سبب اعتراضنا".

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وأضاف "بعد ذلك سيطرنا على المباراة وحتى على نسبة الاستحواذ على الكرة، الهدف الملغب لنا أثر علينا، وكذلك أهدرنا فرصتين في الشوط الأول، فعلنا كل شيء إلا التسجيل وذلك يحدث معنا منذ فترة".

وتابع "أشعر بالرضا تجاه الأداء واللاعبين ولكن النتائج مشكلة كبيرة إذ تعادلنا في المباريات الـ3 الماضيين".

وأكمل "أجبرت علي ماهر للعب على المرتدات بالرغم من أنه يستحوذ على الكرة في المباريات الماضية، لكن تمكنا من السيطرة على الكرة، وأجبرت المصري للعب على المرتدات وعلى سرعات صلاح محسن ومحمد الشامي ولم يستطع مجاراتنا".

وواصل "القرارات الفردية تكلفنا خسارة العديد من النقاط، اتفقت مع الإدارة على تكوين فريق جديد، بعد رحيلي في الولاية الماضية تغير الفريق تماما".

وأنهى حديثه قائلا: "في الـ3 مباريات الماضيين والأداء الجماعي الجيد الذي قدمناه (أكسب وأنا مستريح) لكن القرارات الفردية غير جيدة".

الفوز رفع رصيد المصري إلى 26 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع إنبي، لكن للمصري مباراتين أقل عن الفريق البترولي.

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