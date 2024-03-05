استعدادا لمواجهة الأهلي.. الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية

خاض نادي الزمالك مرانه الأول في السعودية استعدادا لخوض نهائي كأس مصر.

ويستعد الزمالك لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل على ملعب الأول بارك بنهائي كأس مصر في المملكة العربية السعودية.

وأقيم المران على ملعب أكاديمية المهد بمدينة الرياض.

وبدأ المران ببرنامج بدني خاص وضعه الجهاز الفني تحت قيادة جواو ميجيل مدرب الأحمال.

وشهد المران حضور حسين لبيب رئيس مجلس إدارة النادي وهشام نصر عضو مجلس الإدارة وأحمد سليمان نائب الرئيس.

وأقام الفريق ممرا شرفيا لكل من محمود عبد الرازق "شيكابالا" وسامسون أكينيولا لاعبي الفريق احتفالا بعيد مولدهما.

وألقى جوزيه جوميز مدرب الفريق محاضرة على اللاعبين قبل انطلاق المران لشرح بعض التعليمات الفنية قبل مباراة الأهلي.

بعثة الزمالك كانت قد وصلت إلى السعودية مساء أمس الإثنين.

وكانت الزمالك قد وصل إلى المباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز في قبل النهائي بركلات الترجيح.