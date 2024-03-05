مصدر بالأهلي لـ في الجول: رضا سليم يعاني من إجهاد بالخلفية.. وفرص لحاقه بالنهائي

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 22:51

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - بلدية المحلة - رضا سليم

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن رضا سليم جناح الفريق، يعاني من إجهاد خفيف في العضلة الخلفية.

ويستعد الأهلي للسفر إلى السعودية صباح الأربعاء، استعدادا لمواجهة الزمالك، في نهائي كأس مصر، على ملعب الأول بارك في الرياض.

وأوضح المصدر في تصريحات لـFilGoal.com، أن فرص لحاق رضا سليم بالمباراة مازالت قائمة: "فرص مرافقة رضا سليم لبعثة الفريق للسعودية قائمة بقوة".

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ويعاني الأهلي من عدد من الغيابات نتيجة الإصابة أبرزها محمد الشناوي، وياسر إبراهيم، وأليو ديانج.

وكان في الجول علم أن وسام أبو علي مهاجم الفريق، أجرى أشعة لم تظهر معاناته من إصابة، ولكنه مازال يشكو من آلام في العضلة الخلفية، وسيحاول الأهلي تجهيزه حتى اللحظة الأخيرة ولكن الأقرب غيابه.

وتأهل الأهلي للمباراة النهائية للكأس بالفوز على حساب إنبي، فيما تأهل الزمالك بتخطي بيراميدز بركلات الترجيح.

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