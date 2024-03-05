أحمد حجازي: لعبنا بشكل أفضل بعد الطرد.. ونستطيع العودة في مباراة الإياب

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 22:45

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - اتحاد جدة

يرى أحمد حجازي لاعب اتحاد جدة أن فريقه لعب بشكل أفضل بعد طرد نجولو كانتي في مباراة الهلال.

وفاز الهلال على منافسه اتحاد جدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال الدولي المصري لقناة اس اس سي: "النتيجة ليست الأفضل بالنسبة لنا، لعبنا خارج ملعبنا وهناك مباراة أخرى".

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وأضاف "لعبنا شوط أول جيد إلا دقيقة أو دقيقتين فقدنا فيهم التركيز وأعتقد أن كان بإمكاننا التعامل بطريقة أفضل في ذلك الوقت".

وتابع "كان للهلال الأفضلية في الشوط الثاني في الاستحواذ ووسط الملعب وأعتقد لعبنا بشكل جيد بعد الطرد وأهدرنا العديد من الفرص، كان بإمكاننا تحسين النتيجة".

وأتم "كما قلت النتيجة ليست الأفضل ولكن لا يوجد أي شيء صعب، مازلنا لدينا الفرصة وسنقاتل حتى أخر ثانية بمساعدة جمهورنا".

ولعب حجازي في المباراة بشكل كامل.

وطرد نجولو كانتي لاعب الاتحاد بشكل مباشر عقب عودة الحكم إلى تقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على كاليدو كوليبالي ليضطر الاتحاد إلى استكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 66.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن الهلال من الفوز على الاتحاد، فجمعتهما مباراة خلال الأسبوع الجاري في الجولة 22 من الدوري السعودي وفاز الهلال 3-1.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

الاتحاد أحمد حجازي الهلال دوري أبطال آسيا
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