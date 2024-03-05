بعد احتلال الصدارة.. كامل أبو علي يهنئ لاعبي المصري ويرصد مكافأة خاصة

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 22:27

كتب : عمرو نبيل

المصري - فيوتشر - كأس الرابطة - كامل أبو علي

هنأ كامل أبو علي رئيس نادي المصري لاعبي فريقه والجهاز الفني بعد احتلال صدارة جدول ترتيب الدوري المصري.

وفاز النادي المصري على سموحة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ونشرت صفحة النادي على فيسبوك أن أبو علي تابع المباراة من برلين وحرص على الاتصال هاتفيا برجب عبد القادر نائب الرئيس من أجل تقديم التهنئة للفريق والجهاز الفني بقيادة علي ماهر.

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ويتواجد أبو علي في العاصمة الألمانية بصحبة محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب.

وعلم FilGoal.com أن أبو علي رصد مكافأة خاصة للاعبين بعد النتائج المتميزة التي يقدمها الفريق.

وللمباراة الثالثة تواليا يفوز المصري في الدوري، فحقق الانتصار على بلدية المحلة والمقاولون وسموحة.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 26 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع إنبي، لكن للمصري مباراتين أقل عن الفريق البترولي.

المصري الدوري المصري سموحة كامل أبو علي علي ماهر
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