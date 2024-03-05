دوري أبطال آسيا - للمباراة الثانية تواليا.. الهلال ينتصر على الاتحاد بمشاركة حجازي

فاز الهلال على منافسه اتحاد جدة بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما في ذهاب دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وشارك الدولي المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد في المباراة كاملة.

وسجل أليكساندر ميتروفيتش وسالم الدوسري ثنائية الزعيم.

وللمباراة الثانية على التوالي يتمكن الهلال من الفوز على الاتحاد، فجمعتهما مباراة خلال الأسبوع الجاري في الجولة 22 من الدوري السعودي وفاز الهلال 3-1.

وطرد نجولو كانتي لاعب الاتحاد بشكل مباشر عقب عودة الحكم إلى تقنية الفيديو بسبب تدخل قوي على كاليدو كوليبالي ليضطر الاتحاد إلى استكمال المباراة بـ10 لاعبين منذ الدقيقة 66.

ومن المقرر إقامة مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل.

التشكيل

✅3 تغييرات في تشكيل #اتحاد_جدة.. حجازي يقود الفريق وغياب كريم بنزيمة. عودة ميتروفيتش لقيادة هجوم #الهلال وسلمان الفرج أساسي.🔥#الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/x05YGPjHaE — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2024

بداية قوية من الطرفين

هدد الاتحاد مرمى الهلال في الدقيقة الخامسة بشكل مباشر بعد تسديدة من زكريا هوساوي ولكن بعدت المرمى.

ورد عليه الدوسري في الدقيقة السابعة إذ أهدر فرصة خطيرة بعد توغل فردي من الجهة اليسرى.

التصرف الأفضل والأسوأ

لا شك أن أفضل تصرف يمك أن يفعله أي لاعب هو تسجيل هدفا أو إنقاذ مرماه.

ومن هنا كاد حجازي كاد أن يسجل هدفا بعد ارتداد الكرة له من العويس حارس الهلال ليسددها المصري مباشرة وعلت المرمى في الدقيقة 15.

وفي الدقيقة 17 أخطأ حجازي وكاد أن يتسبب في هدف ضد الاتحاد لكن ميتروفيتش لم يستغل ذلك وصحح حجازي الأمر وقطع الكرة.

وسدد مالكوم كرة خطيرة في الدقيقة 33 من خارج منطقة الجزاء لكن لم يتحرك عبد الله المعيوف حارس الاتحاد لها.

ركلة جزاء

حصل الهلال على ركلة جزاء في الدقيقة 38 وحولها ميتروفيتش لهدف.

ضربة أخرى

ضاعف الدوسري النتيجة في الدقيقة 42 بعد عرضية أرضية سددها في المرمى مباشرة.

سالم الدوسري يضيف الهدف الثاني للهلال في شباك الاتحاد#دوري_ابطال_اسيا #الهلال_الاتحاد pic.twitter.com/XJjd2R4rVd — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 5, 2024

طرد بعد العودة لتقنية الفيديو

تدخل كانتي بقوة على كالديو كوليبالي وحصل على بطاقة صفراء، لكن تقنية الفيديو استدعت الحكم لإمكانية استبدالها بحمراء، وبالفعل منحه بطاقة حمراء في الدقيقة 66.

حجازي يعود مرة أخرى

عاد حجازي وحاول مرة أخرى تسجيل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 83 لكن العويس تصدى للكرة.

وضغط الهلال بشكل قوي لتوسيع الفارق واستغلال لعب الاتحاد بـ10 لاعبين، لكن لم يتمكن من التسجيل مرة أخرى.