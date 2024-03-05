السهرة_الرياضية – وثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية قريبا على نتفليكس

أعلنت منصة نتفليكس عن مسلسل وثائقي رياضي يتناول ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية التي حققها بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.

المسلسل يحمل اسم Together: Treble Winners ويتكون من 6 حلقات ومن المقرر عرضه يوم الثلاثاء 2 ابريل، ويوثق كل لحظة للنادي في كواليس دوري أبطال أوروبا.

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