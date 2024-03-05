#السهرة_الرياضية – وثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية قريبا على نتفليكس
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 21:56
كتب : FilGoal
أعلنت منصة نتفليكس عن مسلسل وثائقي رياضي يتناول ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية التي حققها بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي.
المسلسل يحمل اسم Together: Treble Winners ويتكون من 6 حلقات ومن المقرر عرضه يوم الثلاثاء 2 ابريل، ويوثق كل لحظة للنادي في كواليس دوري أبطال أوروبا.
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