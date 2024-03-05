انتهت - أبطال أوروبا - بايرن (3)-(0) لاتسيو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية لمباراة بايرن ميونيخ الألماني، ولاتسيو الإيطالي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة في تمام العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.

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وانتهت مواجهة الذهاب بفوز فريق لاتسيو بهدف نظيف سجله إيموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 69، فيما تعرض أوباميكانو للطرد.

ويحتاج بايرن ميونيخ للفوز بفارق أكبر من هدف للتأهل للدور المقبل، فيما يحتاج لاتسيو للخروج متعادلا للتأهل.

انتهت المباراة بفوز بايرن ميونيخ بثلاثية نظيفة ليتأهل الفريق البافاري إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

الدقيقة 90 .. تبديلان لبايرن بنزول كونراد لايمار وجنابري بدلا من ساني وموسيالا

الدقيقة 76.. تبديلان لبايرن بنزول ماتياس تيل وألفونسو ديفيز بدلا من توماس مولر ورافائيل جيريرو

الدقيقة 73.. أول ظهور للاتسيو في الشوط الثاني بتسديدة من لويس ألبرتو أبعدها نوير لركنية.

الدقيقة 72.. خطيررررة مر ليروي ساني بطريقة رائعة وسدد بيسراه مرت بجوار القائم بقليل.

الدقيقة 71.. انفراد لمولر بالمرمى بعد تمريرة رائعة من موسيالا سددها الألماني في القائم الأيسر.

الدقيقة 65.. جووووول جديد لهاري كين .. تسديدة قوية من ساني ارتدت من الحارس تابعها كين في المرمى مضيفا الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

الدقيقة 59.. تسديدة قوية من جيريرو ظهير بايرن ميونيخ مرت بجوار القائم.

نهاية الشوط الأول بتقدم بايرن ميونيخ 2-0

الدقيقة 45+2.. جووووول رائع رأسية من مولر لمتابعة تسديدة دي ليخت لتسكن الشباك.

الدقيقة 40.. كرة عرضية أرضية من الجانب الأيمن لعبها موسيالا مرت بجوار القائم الأيمن للاتسيو بقليل.

الدقيقة 39.. جووووول هاري كين يسجل رأسية في شباك لاتسيو.. كرة طويل من بافلوفيتش إلى مولر الذي لعب الكرة رأسية وصلت لهاري كين لعبها رأسية في الشباك.

الدقيقة 24.. دفاع لاتسيو يتألق مرتين في هجمة واحدة.. موسيالا سدد لترتد إلى جوريرو الذي سدد ليبعدها لاعبو لاتسيو إلى ركنية.

الدقيقة 17.. تسديدة خطيرة من هاري كين اصطدمت بمدافع لاتسيو لتتحول إلى ركنية.

الدقيقة 14.. تسديدة قوية من جمال موسيالا تصدى لها بروفيديل حارس لاتسيو ليحافظ على شباكه نظيفة.

الدقيقة 8.. انطلاقة رائعة من ساني قبل أن يمرر الكرة لموسيالا داخل منطقة الجزاء ليسددها ولكن الدفاع أبعد الكرة لركنية.

الدقيقة 6.. مرر مولر كرة لساني داخل منطقة الجزاء ليسددها الألماني يتصدى لها الحارس.

الدقيقة 5.. أول هجمة خطيرة للاتسيو بتسديدة من جندوزي مرت بجوار القائم.

بداية المباراة