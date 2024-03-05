انتهت أبطال أوروبا - سوسيداد (1)-(2) باريس سان جيرمان

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة ريال سوسيداد ضد باريس سان جيرمان.

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نهاية المباراة

ق89. جووول تقليص الفارق لسوسيداد عن طريق ميكيل ميرينو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

إلغاء الهدف لوجود حالة تسلل.

ق63 .جوووووول تقليص الفارق لريال سوسيداد عن طريق باريني.

ق55. جوووول الثاني لباريس سان جيرمان عن طريق كيليان مبابي مستغلا انفراد بالمرمى.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق15. جووووول أول لباريس سان جيرمان عن طريق مبابي بتسديدة من زاوية صعبة.

ق8. أليكس ريميرو يمنع الأول ببراعة من أمام باركولا بعد مرور رائع من مبابي.

بداية المباراة

النتيجة الإجمالية حاليا.. سوسيداد (1)-(4) باريس سان جيرمان.

بداية المباراة بعد قليل