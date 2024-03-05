الصدارة بورسعيدية بأقدام تونسية.. المصري يغرق سموحة بهدفين

اعتلى النادي المصري صدارة ترتيب الدوري المصري بعد فوز ثالث على التوالي، وهذه المرة على حساب سموحة.

وفاز النادي المصري على سموحة بهدفين مقابل لا شيء على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

سجل فخر الدين بن يوسف ومعتز زدام هدفا المصري خلال اللقاء.

video:1

🔥🏆 أهداف مباراة المصري وسموحة 0/2 في الجولة الـ 15 من دوري نايل #ONTime_Sports pic.twitter.com/KwEpSPSEtc — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 5, 2024

الفوز رفع رصيد المصري إلى 26 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع إنبي، لكن للمصري مباراتين أقل عن الفريق البترولي.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد سموحة عند 19 نقطة في المركز الثامن.

التشكيل

علي ماهر بدأ اللقاء بـ صلاح محسن كأساسي لأول مرة بجانب فخر الدين يوسف العائد بدوره إلى التشكيل الأساسي، فيما تواجد محمد طارق كقلب دفاع ليعوض غياب باهر المحمدي المصاب بنزلة برد قوية.

📋تشكيل المصري #في_الدوري 🟢فخرالدين بن يوسف وصلاح محسن يقودان الهجوم أمام سموحة pic.twitter.com/JxPxAfJP8L — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2024

وأثناء الإحماء، تعرض كريم العراقي لإصابة، ليبدأ أحمد عيد كأساسي بدلا منه، ويدخل إسلام عطية في قائمة المباراة.

🚨أحمد عيد سيدخل التشكيل الأساسي للمصري بعد إصابة كريم العراقي خلال عمليات الأحماء 🤕#في_الدوري — FilGoal (@FilGoal) March 5, 2024

وصف المباراة

المصري بدأ المباراة بقوة لكن دون خطورة في البداية، حتى أتت الدقيقة الثامنة من كرة ثابتة نفذها حسين السيد، وقابلها أحمد أيمن منصور برأسية، حولها الهاني سليمان إلى ركنية.

حسين السيد نفذ الركنية، ولمسها أحمد عيد برأسية ليقابلها فخر الدين بن يوسف بلمسة في المرمى مسجلا الأول.

هدف هو الرابع ل فخر الدين بن يوسف مع المصري هذا الموسم في بطولة الدوري كهداف للفريق بالتساوي مع ميدو جابر.

أحمد عيد واصل التألق في الدقيقة الـ12 وأنقذ هدفا محققا بعد عرضية من الجهة اليمنى، تدخل وأبعدها قبل حسام حسن في اللحظة الأخيرة.

وكاد المصري يسجل الثاني في الدقيقة الـ14 بعد انطلاقة من حسين السيد وعرضية إلى صلاح محسن الذي يتسلم الكرة داخل منطقة الجزاء لكن الدفاع يعود وينقذ في اللحظة الأخيرة.

سموحة بدأ هنا يشكل الخطورة، وكاد محمد متولي "كناريا" يتعادل في الدقيقة الـ23 لكن محمود جاد تصدى للكرة.

وكاد الفريق الأزرق يسجل مرة أخرى في الدقيقة الـ33 بعدما وصلت الكرة بالخطأ إلى إسلام جابر على حدود منطقة الجزاء، لكنه سدد فوق المرمى.

المصري كاد يقتل المباراة بهدف ثان في الدقيقة الـ39. طولية من الدفاع يمررها ميدو جابر برأسية إلى صلاح محسن الذي ينفرد ويسدد لكن الهاني سليمان يتألق ويتصدى لها، لينتهي الشوط الأول بتقدم المصري بهدف.

الشوط الثاني

أحمد سامي مدرب سموحة أجرى أولى تبديلاته بين الشوطين بدخول فادي فريد بدلا من إسلام جابر.

ورد علي ماهر في الدقيقة الـ55 بدخول محمد الشامي وسمير فكري بدلا من صلاح محسن وحسين فيصل.

سامي تدخل مجددا في الدقيقة الـ64 ودفع بـ حسام جريشة، ومحمد عصام بدلا من أحمد خالد، وعمرو قلاوة.

نقطة تحول

البديل فادي فريد انطلق بشكل رائع في الدقيقة الـ67 وأرسل عرضية أرضية، سجلها حسام حسن في المرمى مسجلا التعادل.

هدف ألغاه الحكم محمد العتباني بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو بداع التسلل، لتكون نقطة التحول في المباراة.

علي ماهر أجرى تبديلا جديدا في الدقيقة الـ75 بدخول عمرو سعداوي بدلا من فخر الدين بن يوسف.

وجاء الهدف الثاني سريعا في الدقيقة الـ76. انطلاقة أكثر من رائعة لـ محمود حمادة ومرور بالكرة ثم مهد الكرة إلى معتز زدام الذي أطلق قذيفة في المرمى مسجلا التعادل.

هدف هو الثاني لـ معتز زدام الوافد الجديد في اللقاء الثاني على التوالي، وكليهما من صناعة محمود حمادة الذي وصل للصناعة الثالثة في آخر 4 مباريات منذ العودة من أمم إفريقيا.

المصري كاد يسجل الثالث في الدقيقة الـ80 بعد انطلاقة من محمد الشامي وعرضية، قابلها سمير فكري برأسية في الدفاع.

وكانت آخر تبديلات علي ماهر في الدقيقة الـ85 بدخول غيلاس قناوي بدلا من ميدو جابر.

أما سامي فدفع بـ أبو بكر الهادي بدلا من محمود وحيد في الدقيقة الـ86 ثم بـ مصطفى البدري بدلا من دوكو دودو في الدقيقة الـ90، لكن دون جدوى، لينتهي اللقاء بفوز المصري بهدفين.

فوز هو الأول للمصري على سموحة بعد 7 مباريات بدون متتالية غاب فيها الفوز عن أبناء بورسعيد، منذ يناير 2020.

الفوز رفع رصيد المصري إلى 26 نقطة، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري المصري بالتساوي مع إنبي، لكن للمصري مباراتين أقل عن الفريق البترولي.

على الجهة الأخرى، تجمد رصيد سموحة عند 19 نقطة في المركز الثامن.