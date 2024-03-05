التشكيل - كيميش يعود إلى بداياته وكين يقود هجوم بايرن أمام لاتسيو

يستضيف بايرن ميونيخ الألماني، فريق لاتسيو الإيطالي، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، والمقررة في تمام العاشرة مساءً على ملعب أليانز أرينا.

وانتهت مواجهة الذهاب بفوز فريق لاتسيو بهدف نظيف سجله إيموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 69، فيما تعرض أوباميكانو للطرد، ليغيب عن مواجهة العودة.

وأعلن توماس توخيل المدير الفني للفريق البافاري عن التشكيل، والذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير

الدفاع: جوشوا كيميش - ماتياس دي ليخت - إريك داير - رافاييل جيريرو

الوسط: ليون جورتسيكا - ألكسندر بافلوفيتش

الهجوم: ليروي ساني - جمال موسيالا - توماس مولر

الهجوم: هاري كين

وأعاد توخيل كيميش إلى مركزه في بداية مسيرته في مركز الظهير الأيمن، في ظل إصابة مزراوي، وساشا بوي، وبونا سار.

وعلى مقاعد البدلاء: دانيال بيريتز - زفن أولرايش - كيم مين جاي - جنابري - تشوبو موتينج - براين زاراجوزا - ألفونسو دافيز - لايمار - ماتياس تيل

ويغيب عن بايرن للإصابة نصير مزراوي، وساشا بوي، وبونا سار، وكينجسلي كومان.

أما ماوريسيو ساري المدير الفني للاتسيو، فكشف عن تشكيلته التي جاءت كالتالي:

حراسة المرمى: ايفان بروفيديل.

الدفاع: آدم ماروشيتش - أليسيو رومانيولي - ماريو جيلا - لوكا بيليجريني

الوسط: لويس ألبيرتو - ماتياس فيتشينو - ماتيو جندوزي.

الهجوم: فيليبي أندرسون - تشيرو إيموبيلي - ماتيا زاكايني