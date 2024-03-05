التشكيل - مبابي أساسي مع باريس.. وثنائي في هجوم سوسيداد

أعلن كل من إمانول ألجواسيل مدرب ريال سوسيداد ولويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب ريال سوسيداد مع باريس سان جيرمان على ملعب أنويتا في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلعب سوسيداد بثنائي هجومي مكون من ميكيل أويارزابال وتاكيفوسا كوبو.

وجاء تشكيل ريال سوسيداد بالكامل كالتالي

الحارس: أليكس ريميرو.

الدفاع: حاماري تراوري - إجور زوبييلدا - روبن لو نورماند - جافي جالان.

الوسط: برايس ميندز - زوبيميندي - ميكيل ميرينو - شيرالدو بيكير.

الهجوم: تاكيفوسا كوبو - ميكيل أويارزابال.

بينما يلعب كيليان مبابي بشكل أساسي في تشكيل باريس سان جيرمان على الرغم من استبداله في المباريات السابقة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: جانلويجي دوناروما.

الدفاع: أشرف حكيمي - بيرالدو - لوكاس هيرنانديز - نونو مينديز.

الوسط: وارين زايري إيمري - فيتينيا - فابريان رويز.

الهجوم: عثمان ديمبيلي - كيليان مبابي - برادلي باركولا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز باريس سان جيرمان بهدفين دون مقابل على ملعب حديقة الأمراء.