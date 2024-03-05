بعد إثارة الجدل.. سكاي تكشف سبب اجتماع بايرن مع وكيل أعمال تيل

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 20:52

كتب : FilGoal

ماتياس تيل - بايرن ميونيخ ومانشستر يونايتد

كشفت شبكة سكاي سبوترس سبب اجتماع إدارة نادي بايرن ميونيخ مع وكيل أعمال ماتياس تيل لاعب الفريق.

وأثير الجدل قبل مباراة فرايبورج بسبب الاجتماع فكان وفقا للشبكة بسبب عدم المشاركة بشكل مرضي للاعب الفرنسي.

وأفادت الشبكة أن أول مباراة للفريق عقب الاجتماع لعب تيل بشكل أساسي ضد مباراة فرايبورج الماضية لأول مرة في الجولة 24 من الدوري الألماني بل وسجل هدفا.

أخبار متعلقة:
دجلة يستفسر من اتحاد الكرة عن آلية الصعود للممتاز: بند اللائحة غير واضح الأهلي يعلن نجاح جراحة ديانج وموعد عودته للقاهرة في الجول يكشف أسماء مساعدي دارونكو لإدارة قمة الكأس استمرار غياب خماسي بيراميدز في قائمة الفريق ضد فاركو للمرة الثانية تواليا

ووفقا للشبكة فإدارة النادي البافاري ناقشت وكيل أعمال اللاعب الفرنسي لتجديد عقده في الفترة المقبلة وهذا كان سبب الاجتماع.

وأكدت الشبكة أن بايرن ليس في عجلة من أجل تجديد اللاعب صاحب الـ18 عاما، فتوجد أولوية لألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش وجمال موسيالا.

وانضم تيل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو من ستاد رينيه.

ولعب تيل 30 مباراة خلال الموسم الجاري مع رينيه مسجلا 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن باير ليفركوزن المتصدر.

بايرن ميونيخ الدوري الألماني باير ليفركوزن فرايبورج ماتياس تيل
نرشح لكم
رومينيجيه يعلق على إمكانية تفعيل بايرن بند إعادة شراء هداف بولونيا أنشيلوتي: يوجد أشخاص لا يكونوا سعداء بك.. ويجب أن نلعب بشكل مثالي للفوز تقرير: مدرب فينورد ضمن خيارات برشلونة لخلافة تشافي دي ليخت: سعيد في بايرن ميونيخ ولكن خبر في الجول - "أقوى حكم في العالم" يدير قمة نهائي الكأس بين الأهلي والزمالك حفلة أهداف وأرقام تاريخية.. أرسنال يواصل عروضه الرائعة باكتساح شيفيلد بسداسية سكاي تكشف مدة غياب بيدري ودي يونج عن برشلونة هل يتعود باريس على اللعب بدون مبابي في دوري الأبطال؟ إنريكي يجيب
أخر الأخبار
دوري أبطال آسيا - للمباراة الثانية تواليا.. الهلال ينتصر على الاتحاد بمشاركة حجازي 4 دقيقة | آسيا
#السهرة_الرياضية – وثائقي عن ثلاثية مانشستر سيتي التاريخية قريبا على نتفليكس 12 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - بايرن (0)-(0) لاتسيو.. هجمة خطيرة 14 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر أبطال أوروبا - سوسيداد (0)-(0) باريس سان جيرمان.. بداية المباراة 16 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
خبر في الجول – محاولات لتجهيز أبو علي.. وموقف كريم وليد من لقاء القمة 33 دقيقة | الكرة المصرية
الصدارة بورسعيدية بأقدام تونسية.. المصري يغرق سموحة بهدفين 51 دقيقة | الدوري المصري
التشكيل - كيميش يعود إلى بداياته وكين يقود هجوم بايرن أمام لاتسيو 57 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل - مبابي أساسي مع باريس.. وثنائي في هجوم سوسيداد ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 على رأسهم صلاح واستبعاد النني.. حسام حسن يعلن قائمة المحترفين لمنتخب مصر بمعسكر مارس 2 وليد دعبس يفتح النار على ناصر ماهر: ليس زملكاوي وأخطأ في الأهلي وفيوتشر والجميع وسنقاضيه 3 خبر في الجول – الأهلي يخطر سيراميكا بتفعيل بند شراء شكري وعودة قندوسي 4 مونديال الأندية - مصير صنداونز في يد الهلال.. ومصير الترجي في يد الأهلي