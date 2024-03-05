بعد إثارة الجدل.. سكاي تكشف سبب اجتماع بايرن مع وكيل أعمال تيل

كشفت شبكة سكاي سبوترس سبب اجتماع إدارة نادي بايرن ميونيخ مع وكيل أعمال ماتياس تيل لاعب الفريق.

وأثير الجدل قبل مباراة فرايبورج بسبب الاجتماع فكان وفقا للشبكة بسبب عدم المشاركة بشكل مرضي للاعب الفرنسي.

وأفادت الشبكة أن أول مباراة للفريق عقب الاجتماع لعب تيل بشكل أساسي ضد مباراة فرايبورج الماضية لأول مرة في الجولة 24 من الدوري الألماني بل وسجل هدفا.

ووفقا للشبكة فإدارة النادي البافاري ناقشت وكيل أعمال اللاعب الفرنسي لتجديد عقده في الفترة المقبلة وهذا كان سبب الاجتماع.

وأكدت الشبكة أن بايرن ليس في عجلة من أجل تجديد اللاعب صاحب الـ18 عاما، فتوجد أولوية لألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش وجمال موسيالا.

وانضم تيل إلى بايرن ميونيخ في صيف 2022 مقابل 20 مليون يورو من ستاد رينيه.

ولعب تيل 30 مباراة خلال الموسم الجاري مع رينيه مسجلا 7 أهداف وصنع 4 آخرين.

ويحتل بايرن ميونيخ المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 54 نقطة ويبتعد بفارق 10 نقاط كاملة عن باير ليفركوزن المتصدر.