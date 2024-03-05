دجلة يستفسر من اتحاد الكرة عن آلية الصعود للممتاز: بند اللائحة غير واضح

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 20:30

كتب : بسام أبو بكر

محمد عبد العاطي - وادي دجلة

أرسل نادي وادي دجلة، خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة، للاستفسار عن آلية حسم الصاعدين للدوري الممتاز، في حالة تساوي فريقين أو أكثر في عدد النقاط.

ويشهد دوري المحترفين منافسة قوية، حيث يحتل بتروجيت صدارة دوري المحترفين برصيد 45 نقطة، يليه وادي دجلة برصيد 38 نقطة في المركز الثاني، وحرس الحدود ثالثا برصيد 36 نقطة، وغزل المحلة 35 نقطة، ولافيينا خامسا برصيد 33 نقطة.

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ويُعد ذلك الموسم الأول لدوري المحترفين والذي يتألف من 20 فريقا، ليتأهل صاحبي المركزين الأول والثاني مباشرة للدوري الممتاز، فيما يلعب صاحب المركز الثالث في تصفيات مع أوائل المجموعات الثلاثية بدوري الدرجة الثانية "القاهرة، وبحري، والصعيد"، لتحديد المتأهل الثالث للدوري الممتاز.

وكشف المركز الإعلامي لدجلة، اليوم الثلاثاء، أنه رغم إرسال اتحاد الكرة اللائحة للأندية، إلا أن هذا البند غير واضح، مطالبا بتوضيحه خاصة وأن البند يشير في حسم المتأهل أو الهابط في حالة تساوي النقاط إلى المواجهات المباشرة، لكنه لم يوضح مواجهات مباشرة في المرحلة الثانية فقط من الدوري أم في المرحلتين الأولى والثانية.

وأضاف دجلة دجلة: "هناك حالة غضب شديد بين أندية المحترفين بسبب عدم وضوح هذا البند، ورغم إرسال مخاطبات رسمية للتوضيح إلا أن اتحاد الكرة لم يرد ويوضح الأمر رسميا حتى الأن، على الرغم من اقتراب المنافسات من نهايتها."

دجلة دوري المحترفين اتحاد الكرة
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