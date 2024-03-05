الأهلي يعلن نجاح جراحة ديانج وموعد عودته للقاهرة

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 20:30

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأول في السعودية كأس العالم للأندية - أليو ديانج

أعلن الأهلي خضوع لاعبه أليو ديانج لجراحة ناجحة في الركبة.

أليو ديانج

النادي : الأهلي

الأهلي

وخضع ديانج لجراحة استئصال جزء من غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

ومن المقرر أن يعود ديانج للقاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل الانتظام في برنامجه العلاجي للعودة إلى الملاعب.

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ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع مالي في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك ديانج في 15 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

اللاعب المالي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا مع وصوله لربع النهائي.

وكان الأهلي قد وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال صدارة مجموعته.

الأهلي أليو ديانج
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