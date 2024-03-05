الأهلي يعلن نجاح جراحة ديانج وموعد عودته للقاهرة

أعلن الأهلي خضوع لاعبه أليو ديانج لجراحة ناجحة في الركبة.

أليو ديانج النادي : الأهلي الأهلي

وخضع ديانج لجراحة استئصال جزء من غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.

ومن المقرر أن يعود ديانج للقاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل الانتظام في برنامجه العلاجي للعودة إلى الملاعب.

🚨🚨أليو ديانج، أجرى جراحة ناجحة لاستئصال جزء من غضروف الركبة في النمسا ويعود الجمعة 🦅 pic.twitter.com/zUbZqZXruI — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) March 5, 2024

ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع مالي في كأس أمم إفريقيا 2023.

وشارك ديانج في 15 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.

اللاعب المالي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا مع وصوله لربع النهائي.

وكان الأهلي قد وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال صدارة مجموعته.