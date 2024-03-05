الأهلي يعلن نجاح جراحة ديانج وموعد عودته للقاهرة
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 20:30
كتب : FilGoal
أعلن الأهلي خضوع لاعبه أليو ديانج لجراحة ناجحة في الركبة.
أليو ديانج
النادي : الأهلي
وخضع ديانج لجراحة استئصال جزء من غضروف الركبة تحت إشراف الخبير النمساوي كريستيان فينك.
ومن المقرر أن يعود ديانج للقاهرة يوم الجمعة المقبل من أجل الانتظام في برنامجه العلاجي للعودة إلى الملاعب.
🚨🚨أليو ديانج، أجرى جراحة ناجحة لاستئصال جزء من غضروف الركبة في النمسا ويعود الجمعة 🦅 pic.twitter.com/zUbZqZXruI— النادي الأهلي (@AlAhly) March 5, 2024
ولم يشارك ديانج مع الأهلي منذ نهاية مشاركته مع مالي في كأس أمم إفريقيا 2023.
وشارك ديانج في 15 مباراة مع الأهلي منذ بداية الموسم الحالي.
اللاعب المالي شارك مع منتخب بلاده في مباراتين خلال كأس أمم إفريقيا مع وصوله لربع النهائي.
وكان الأهلي قد وصل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد احتلال صدارة مجموعته.
نرشح لكم
علي ماهر: أحمد سامي متأقلم على ضغطي.. ولهذا السبب غيرت طريقة اللعب أحمد سامي: أجبرت المصري للعب على المرتدات.. والقرارات الفردية كلفتنا خسارة نقاط استعدادا لمواجهة الأهلي.. الزمالك يخوض مرانه الأول في السعودية مصدر بالأهلي لـ في الجول: رضا سليم يعاني من إجهاد بالخلفية.. وفرص لحاقه بالنهائي بعد احتلال الصدارة.. كامل أبو علي يهنئ لاعبي المصري ويرصد مكافأة خاصة خبر في الجول – محاولات لتجهيز أبو علي.. وموقف كريم وليد من لقاء القمة الصدارة بورسعيدية بأقدام تونسية.. المصري يغرق سموحة بهدفين دجلة يستفسر من اتحاد الكرة عن آلية الصعود للممتاز: بند اللائحة غير واضح