بعد غياب 5 سنوات.. الشرقية يصعد إلى الدرجة الثانية (ب)
الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 19:25
كتب : رضا السنباطي
عاد نادي الشرقية إلى دوري الدرجة الثانية (ب) بعد غياب 5 سنوات شارك بهم في دوري الدرجة الثالثة.
وتأهل الشرقية إلى الدرجة الثانية (ب) بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث.
ويأتي تأهل الشرقية بعد 5 سنوات، شارك بهم الفريق في دوري القسم الثالث ونافس بهم على الصعود بشراسة.
وكان الشرقية يتواجد في الدوري الممتاز لآخر مرة موسم 2016/2017، ليبدأ بعدها سلسلة هبوط إلى الدرجات الأدنى حتى استقر به الحال في القسم الثالث.
كانت أندية ٦ أكتوبر بسيناء، والزهور بمطروح، وتوت عنخ آمون، والبداري ثد صعدوا كذلك إلى دوري الدرجة الثانية (ب).
ويصعد ١٣ فريقا من دوري القسم الثالث إلى دوري الدرجة الثانية (ب).
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