بعد غياب 5 سنوات.. الشرقية يصعد إلى الدرجة الثانية (ب)

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 19:25

كتب : رضا السنباطي

فريق الشرقية

عاد نادي الشرقية إلى دوري الدرجة الثانية (ب) بعد غياب 5 سنوات شارك بهم في دوري الدرجة الثالثة.

وتأهل الشرقية إلى الدرجة الثانية (ب) بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث.

ويأتي تأهل الشرقية بعد 5 سنوات، شارك بهم الفريق في دوري القسم الثالث ونافس بهم على الصعود بشراسة.

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وكان الشرقية يتواجد في الدوري الممتاز لآخر مرة موسم 2016/2017، ليبدأ بعدها سلسلة هبوط إلى الدرجات الأدنى حتى استقر به الحال في القسم الثالث.

كانت أندية ٦ أكتوبر بسيناء، والزهور بمطروح، وتوت عنخ آمون، والبداري ثد صعدوا كذلك إلى دوري الدرجة الثانية (ب).

ويصعد ١٣ فريقا من دوري القسم الثالث إلى دوري الدرجة الثانية (ب).

الدرجة الثانية الشرقية
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