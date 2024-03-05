بعد غياب 5 سنوات.. الشرقية يصعد إلى الدرجة الثانية (ب)

عاد نادي الشرقية إلى دوري الدرجة الثانية (ب) بعد غياب 5 سنوات شارك بهم في دوري الدرجة الثالثة.

وتأهل الشرقية إلى الدرجة الثانية (ب) بعد احتلال صدارة ترتيب المجموعة الثامنة بدوري القسم الثالث.

ويأتي تأهل الشرقية بعد 5 سنوات، شارك بهم الفريق في دوري القسم الثالث ونافس بهم على الصعود بشراسة.

وكان الشرقية يتواجد في الدوري الممتاز لآخر مرة موسم 2016/2017، ليبدأ بعدها سلسلة هبوط إلى الدرجات الأدنى حتى استقر به الحال في القسم الثالث.

كانت أندية ٦ أكتوبر بسيناء، والزهور بمطروح، وتوت عنخ آمون، والبداري ثد صعدوا كذلك إلى دوري الدرجة الثانية (ب).

ويصعد ١٣ فريقا من دوري القسم الثالث إلى دوري الدرجة الثانية (ب).