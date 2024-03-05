رومينيجيه يعلق على إمكانية تفعيل بايرن بند إعادة شراء هداف بولونيا

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 19:24

كتب : FilGoal

جوشوا زيركزي

علق كارل هاينز رومينيجيه عضو مجلس إدارة نادي بايرن ميونيخ على تفعيل بند إعادة شراء جوشوا زيركزي لاعب بولونيا.

وانتقل المهاجم الهولندي إلى بولونيا في صيف 2022 مقابل 8 ملايين ونصف مع وجود بند للنادي البافاري يمنحه الحق في إعادة ضمه مقابل 40 مليون يورو.

وقال رومينيجيه لصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت" الإيطالية: "هذا الأمر يعود إلى ماكس إيبيرل -المدير الرياضي لبايرن- لا أريد أن أتدخل في عمله".

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وأضاف "لا أعرف ما إذا كنا سنفعل بند أحقية إعادة الشراء أم لا، لكن بالتأكيد سنضعه في الحسبان في خططنا خلال الصيف المقبل".

وأكمل "أتذكر في أخر عام لي لعب زيركزي بشكل جيد جدا تحت قيادة هانسي فليك وعندما يشركه كان يسجل أهدافا هامة وحاسمة في مباريات صعبة، كان لا يسجل الهدف الرابع أو الخامس في المباراة".

وأنهى حديثه قائلا: "أنا سعيد بعمله الجيد مع بولونيا، رأيته رائع دائما معنا، لكن حظه السيء أن كان أمامه روبرت ليفاندوفسكي".

وسجل المهاجم البالغ من العمر 22 عاما 11 هدفا مع بولونيا خلال الموسم الجاري في 29 مباراة بين بطولة الدوري والكأس في إيطاليا، وصنع 6 آخرين كذلك.

وتصل القيمة التسويقية لزيركزي حاليا حسب موقع ترانسفير ماركت 30 مليون يورو وذلك بعدما كانت 13 مليون يورو في 11 أكتوبر الماضي.

بايرن ميونيخ الدوري الإيطالي بولونيا رومينيجيه زيركزي
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