أنشيلوتي: يوجد أشخاص لا يكونوا سعداء بك.. ويجب أن نلعب بشكل مثالي للفوز

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 19:07

كتب : FilGoal

أنشيلوتي

علق كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد بشكل غامض على مستقبله في النادي الملكي.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة منافسه لايبزج في المباراة التي ستجمعهما في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال المدير الفني الإيطالي خلال المؤتمر الصحفي: "أحب وظيفتي وأحبها في ريال مدريد، أشعر بالراحة بإدارة الأشياء هنا سواء في اللحظات السعيدة أو الحزينة".

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وأكمل "أحيانا يوجد أشخاص لا يكونوا سعداء وهذا يؤثر عليك، لكن سعيد جدا لأنني في أفضل نادي في العالم".

وتابع "لايبزج فريق خطير جدا لكن ذلك سيخرج أفضل ما لدينا، يجب أن نلعب مباراة مثالية لنفوز".

وواصل "يجب أن نتحلى بالهدوء، لا أحب أن أفكر في الحكم قبل المباراة أو بعدها، لا أعرف ما هو الأفضل أو الأسوأ بالنسبة لنا في مسألة تقنية الفيديو".

وأضاف "فيديوهات قناة ريال مدريد عن الحكام تعتبر حرية تعبير، نعبر عن رأينا كما تفعلون أنتم".

وأنهى حديثه قائلا: "لم أتحدث مع جود بيلينجهام بعدما تلقى البطاقة الحمراء ضد فالنسيا، كان يشعر بالإحباط فقط، لكن لم يقل أي كلمة غير لائقة للحكم".

وانتهت مباراة الذهاب بفوز الملكي بهدف دون رد على ملعب ريد بول أرينا في ألمانيا.

ريال مدريد فالنسيا دوري أبطال أوروبا كارلو أنشيلوتي لايبزج بيلينجهام
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