التشكيل – عودة ميتروفيتش لهجوم الهلال.. وحجازي يقود ثلاثي دفاعي للاتحاد

أعلن كل من خورخي خيسوس مدرب الهلال ومارسيلو جاياردو مدرب الاتحاد تشكيل فريقيهما للمباراة التي ستجمع بينهما بعد قليل.

ويلعب الهلال مع الاتحاد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب المملكة أرينا.

ويعود أليكساندر ميتروفيتش لتشكيل الهلال بعد غيابه عن المباراة الماضية بسبب الإيقاف.

وجاء تشكيل الهلال بالكامل كالتالي:

الحارس: محمد العويس.

الدفاع: سعود عبد الحميد – كاليدو كوليبالي – علي البليهي – ياسر الشهراني.

الوسط: روبن نيفيز – سلمان الفرج – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش.

الهجوم: مالكوم - أليكاسندر ميتروفيتش – سالم الدوسري.

ويقود أحمد حجازي ثلاثي دفاعي لاتحاد جدة.

وجاء التشكيل بالكامل كالتالي:

الحارس: عبد الله المعيوف.

الدفاع: حسن قادش – أحمد حجازي – سعد الموسى.

الوسط: فواز الصقور – مد الله العليان – نجولو كانتي – فابينيو – زكريا هوساوي.

الهجوم: رومارينيو – عبد الرزاق حمد الله.

الفريقان التقيا منذ أيام في الدوري السعودي وانتهت المباراة بفوز الهلال بثلاثة أهداف مقابل هدف.