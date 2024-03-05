مؤتمر كامافينجا: لم أتحدث مع مبابي حول مستقبله.. وهذا ما تعلمته من كروس ومودريتش

شدد إدواردو كامافينجا لاعب ريال مدريد أنه لم يتحدث إلى كيليان مبابي حول مستقبله والفريق الذي سيلعب بصفوفه في الموسم المقبل.

إدواردو كامافينجا النادي : ريال مدريد ريال مدريد

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لايبزج غدا الأربعاء في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال كامافينجا خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "لقد رأيتم ما حدث في مباراة فالنسيا، لقد كان أمرا غريبا ولم أر مثله في حياتي بكرة القدم".

وواصل "دوري أبطال أوروبا بطولة مختلفة والجميع يريد الفوز بها، هي أقصر من الدوري والعقلية فيها مختلفة".

وأكمل "عندما نلعب أنا وتشواميني في وسط الملعب نقدم أداء جيد، نحن مجموعة شابة جدا ولكن أنا اعتدت أكثر على اللعب مع فينيسيوس وتشواميني كما اعتدنا على فعل بعض الأمور خارج كرة القدم وبالنهاية كل لاعب هنا هو رائع وأريد أن ألعب مع الجميع".

وتابع "أفضل اللعب كلاعب ارتكاز ولكن يمكنني التقدم للأمام أيضا، وعلي أن أتطور أكثر في التركيز وأن أسجل وأصنع أكثر وأحسن اللعب بالقدم اليمنى".

وكشف "تعلمت من مودريتش التمركز ومن كروس الهدوء والرؤية الجيدة ولا يسعني سوى الحديث عن سحر مودريتش".

وشدد "ريال مدريد دائما ما يكون المرشح للتتويج بدوري أبطال أوروبا".

وأضاف "لم أتحدث مع كيليان مبابي، هو لاعب في صفوف باريس سان جيرمان ولا أعرف أين سيلعب الموسم المقبل، هو ليس لاعبنا وأنا أحترم فريقه ولكن عندما أكون معه في المنتخب أستمتع كثيرا ومن الممكن أن نتحدث عن الأمر ولكنه لن يقول أي شيء وهذا طبيعي".

وأتم "مواهبي المخفية؟ أستطيع العزف على البيانو والغناء والعديد من الأشياء الأخرى".

وانتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل خارج ملعبه سجله براهيم دياز.