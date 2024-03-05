تشكيل المصري – غياب باهر المحمدي.. وصلاح محسن أساسي لأول مرة ضد سموحة

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 18:28

كتب : عمرو نبيل

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يقود صلاح محسن هجوم المصري ضد سموحة، فيما يغيب باهر المحمدي عن اللقاء بسبب وعكة صحية.

أعلن علي ماهر مدرب النادي المصري، تشكيل فريقه لمواجهة سموحة بعد قليل، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

تشكيل المصري شهد البدء بـ صلاح محسن في خط الهجوم لأول مرة، فيما يغيب باهر المحمدي لظروف مرضية.

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من جهة أخرى، يعود فخر الدين بن يوسف للتشكيل الأساسي كذلك بجانب صلاح محسن، فيما يتواجد معتز زدام بجانب محمود حمادة في وسط الملعب.

وتعرض العراقي لإصابة أثناء الإحماء، ليشارك أحمد عيد كأساسي بدلا منه، مع دخول إسلام عطية لدكة البدلاء.

وجاء تشكيل المصري كالتالي:

حارس: محمود جاد.

الدفاع: أحمد عيد – محمد طارق – أحمد أيمن منصور – حسين السيد.

الوسط: معتز زدام – محمود حمادة.

أمامهما: ميدو جابر – حسين فيصل.

الهجوم: فخر الدين بن يوسف – صلاح محسن.

من جهة أخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: عصام ثروت.

الدفاع: عمرو سعداوي.

الوسط: حسن علي – سمير فكري – غيلاس قناوي – يوسف الجوهري – أمادو جولدي با - إسلام عطية.

الهجوم: محمد الشامي.

وعلى الجهة الأخرى، يقود حسام حسن هجوم سموحة والذي جاء تشكيله كالتالي:

حارس: الهاني سليمان.

الدفاع: طارق علاء - محمد مصطفى "ميدو" - محمود وحيد – إسلام جابر.

الوسط: دوكو دودو – عمرو قلاوة.

أمامهما: جاستيس أرثر – محمد متولي "كناريا" – أحمد خالد.

الهجوم: حسام حسن.

ويلعب المصري ضد سموحة بعد قليل على ملعب برج العرب، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

المصري يحتل حاليا المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 23 نقطة من 12 مباراة، فيما يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة من 13 مباراة.

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