قائمة ريال مدريد - لا غيابات جديدة في مواجهة لايبزج

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 18:10

كتب : FilGoal

داني كارباخال - ريال مدريد ضد ألميريا

أعلن كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد قائمة فريقه التي ستلعب ضد لايبزج.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لايبزج في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا على ملعب سانتياجو برنابيو.

ولم تشهد القائمة غياب أي لاعب من القائمة المتاحة للفريق بعيدا عن الإصابات الطويلة لتيبو كورتوا ودافيد ألابا وإدير ميليتاو.

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وجاءت القائمة بالكامل كالتالي:

الحراس: أندري لونين – كيبا أريزابالاجا – فران جونزاليس.

الدفاع: داني كارباخال – ناتشو فيرنانديز – لوكاس فاسكيز – فران جارسيا – أنطونيو روديجير – فيرلان ميندي.

الوسط: جود بيلينجهام – توني كروس – لوكا مودريتش – إدواردو كامافينجا – فيديريكو فالفيردي – أوريلين تشواميني – داني سيبايوس – أردا جولير.

الهجوم: فينيسيوس جونوير – رودريجو – خوسيلو – براهيم دياز.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز ريال مدريد بهدف دون مقابل على ملعب لايبزج.

وسجل الهدف في مباراة الذهاب براهيم دياز.

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