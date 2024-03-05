الإصابات تواصل ضرب صفوف النصر.. ونهاية موسم تاليسكا

الثلاثاء، 05 مارس 2024 - 16:30

كتب : FilGoal

تيفو جماهير النصر أمام الهلال

واصلت الإصابات ضرب صفوف النصر السعودي مع دخول الموسم في المراحل الحاسمة.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن الفحوصات الطبية تثبت إصابة الأسترالي عزيز بيهيتش لاعب النصر بتمزق في عضلة السمانة وحاجته إلى العلاج والتأهيل فترة تمتد من 3-4 أسابيع.

فيما تضاعفت إصابة سلطان الغنام لاعب النصر في العضلة الخلفية وحاجته إلى العلاج والتأهيل فترة تمتد من 4-6 أسابيع.

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في الوقت نفسه، أعلن أندرسون تاليسكا مهاجم النصر نهاية موسمه بسبب الإصابة.

ونشر تاليسكا صورته وهو يسير على عكازين عبر حسابه الشخصي على إنستجرام، وعلق قائلا: "في الطريق إلى إيطاليا، لمواجهة تحدي آخر".

وأضاف البرازيلي "اليوم أبدأ رحلة التغلب على الإصابة في العضلة الخلفية للفخذ، الإصابة جزء من الرياضة، لكن تصميمي أكبر".

وأكمل "عملية إعادة التأهيل تبدأ الآن، وأعدكم بأن أعود أقوى في الموسم المقبل للمساهمة بشكل أكبر في نجاح النصر".

النجم البرازيلي تعرض للإصابة في المران الختامي قبل مباراة فريقه أمام العين الإماراتي.

وخسر النصر أمام العين بهدف دون رد في ذهاب ربع نهائي أبطال آسيا بإلامارات، ويلعب الفريقين يوم الإثنين المقبل إيابا على ملعب الأول بارك.

تاليسكا شارك خلال 25 مباراة بالموسم الحالي وسجل 25 هدفا وصنع 4 آخرين بجميع المسابقات.

النصر أندرسون تاليسكا سلطان الغنام عزيز بيهيتش
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